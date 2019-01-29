Эмери: «Руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что «канониры» начнут активную деятельность на трансферном рынке грядущим летом.

Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги.

Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее.