Эмери: «Руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что «канониры» начнут активную деятельность на трансферном рынке грядущим летом.
Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги.
Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее.
Я доволен нашими игроками, у нас достаточно ресурсов, чтобы добиться больших успехов в Премьер-Лиге и Лиге Европы. В АПЛ мы стремимся попасть в четвёрку лучших.
Недавно сообщалось о том, что «Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Интера» Ивана Перишича.
Учитывая проблемы "Тоттенхэма", вероятность этого довольно высокая.
Весьма сомнительно, что МЮ выдержит нынешний высокий темп.
Учитывая проблемы "Тоттенхэма", вероятность этого довольно высокая.
Весьма сомнительно, что МЮ выдержит нынешний высокий темп.