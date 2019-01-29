Эмери: «Руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Эмери: «Руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов»

сегодня, 05:31

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что «канониры» начнут активную деятельность на трансферном рынке грядущим летом.

Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги.

Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее.

Я доволен нашими игроками, у нас достаточно ресурсов, чтобы добиться больших успехов в Премьер-Лиге и Лиге Европы. В АПЛ мы стремимся попасть в четвёрку лучших.

Недавно сообщалось о том, что «Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

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Остапчук 67
Остапчук 67
   218 / 791
сегодня в 05:38
Руководство раскошелится, если "Арсенал" попадет в Лигу чемпионов.
Учитывая проблемы "Тоттенхэма", вероятность этого довольно высокая.
Весьма сомнительно, что МЮ выдержит нынешний высокий темп.
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