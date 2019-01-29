Фабрегас: «Я уверен, что Анри станет топ-тренером»

Новичок «Монако» Сеск Фабрегас признался, что на его переезд во Францию повлиял главный тренер монегасков Тьерри Анри. На днях специалист был уволен, а его место занял вернувшийся в клуб Леонарду Жардим.

Не стану врать. Звонок Тьерри стал одной из главных причин, почему я перешел в «Монако». Он хотел, чтобы я играл в каждом матче, каждую минуту.

Мы огорчены, что всё так вышло. Я действительно считаю и уверен, что Анри станет топ-тренером.