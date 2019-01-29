Сульшер: «Цель МЮ – не просто попасть в топ-4, но ещё завоевать трофей»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что в этом сезоне манкунианцы рассчитывают не только завершить сезон в топ-4 АПЛ , но и выиграть какой-нибудь трофей.

Быть в топ-4 – это не наша мечта. Мы – «Манчестер Юнайтед», и всегда должны стремиться выиграть чемпионат. Мы не сможем сделать это в текущем сезоне, но нужно смотреть вперёд, потому что мы должны снова стать прежним МЮ .

Сейчас у нас остаётся Лига чемпионов и Кубок Англии. Так что мы не можем говорить лишь о топ-4, и всё. Нам нужно спросить себя: «А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом году?» Как я уже говорил ранее, к каждому матчу я подхожу как тренер «Манчестер Юнайтед» с понимаем, что мы можем выиграть его.