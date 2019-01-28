Реднапп: «Почеттино нравится маленькая команда, он счастлив»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мнением о кадровых проблемах команды, а также отметил, что нынешний главный тренер Маурисио Почеттино не собирается прибегать к помощи со стороны.

Не думаю, что Почеттино хочет новичков. Он не отчаялся. Ему нравится маленькая команда, и он счастлив. Маурисио считает, что у него есть игроки, которые могут сделать шаг вперед.

Конечно, Харри Кейн незаменим, Почеттино потерял ключевых игроков. Но где взять футболистов мирового класса на четыре-пять недель, если потом, когда вернется Кейн, они сядут на скамейку?