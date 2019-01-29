Крыховяк: «Москва – большой, красивый город»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк рассказал о местах, которые посетил в Москве.

Где понравилось больше всего? Везде понравилось. Москва – большой, красивый город, и я люблю проводить свободное время с пользой. Хочется все время открывать для себя что-то новое, поэтому стараемся не сидеть на месте, а ходить куда-то, в театр или в музей, изучать город. Вот, например, сходили в Большой – потрясающее место. Поразило, как само здание выглядит изнутри. Сразу погружаешься в атмосферу, которая там царит веками.

Где еще был? Из недавнего – в Пушкинском музее. Там была экспозиция из фонда LouisVuitton, небольшой кусочек Парижа в Москве. А еще спускались под землю в бункер Сталина. Очень атмосферное место: вроде находишься в самом центре большого города, и тут же спускаешься куда-то глубоко вниз под землю. Нигде такого еще не видел.