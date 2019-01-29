Заболотный: «Сказал бы Месси: „Лео, бей по воротам, а я буду всё добивать“»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный ответил на вопросы болельщиков.
Самое нелюбимое упражнение на сборах – длинные бега. Утомляют.
Последняя книга – «Шантарам». Сейчас читаю, только начал.
Самый памятный гол – думаю, ЦСКА головой. Это за «Тосно» было, самый памятный и самый красивый.
Любимый мем про себя – когда я с «Золотым мячом» стою в пиджаке.
Лучший защитник, против которого я играл – Тиаго Силва. Он классно читает игру и, можно сказать, на шаг опережает тебя.
Если бы можно было на один день поменять телами с любым форвардом мира, выбрал бы Харри Кейна.
Если выйду на поле в одной команде с Месси, скажу ему: «Лео, бей по воротам, я добью все твои удары».
Ранее Заболотный признался, что иконой нападающего для него является Златан Ибрагимович.
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Месси:
- Извини Антоха , но лучше я сам!!!
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Месси:
- Извини Антоха , но лучше я сам!!!