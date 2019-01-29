Заболотный: «Сказал бы Месси: „Лео, бей по воротам, а я буду всё добивать“»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный ответил на вопросы болельщиков.

Самое нелюбимое упражнение на сборах – длинные бега. Утомляют.

Последняя книга – «Шантарам». Сейчас читаю, только начал.

Самый памятный гол – думаю, ЦСКА головой. Это за «Тосно» было, самый памятный и самый красивый.

Любимый мем про себя – когда я с «Золотым мячом» стою в пиджаке.

Лучший защитник, против которого я играл – Тиаго Силва. Он классно читает игру и, можно сказать, на шаг опережает тебя.

Если бы можно было на один день поменять телами с любым форвардом мира, выбрал бы Харри Кейна.

Если выйду на поле в одной команде с Месси, скажу ему: «Лео, бей по воротам, я добью все твои удары».