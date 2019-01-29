Рейнгольд: «Лунев - пижончик деревенский»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил действия вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матчах товарищеского турнира в Катаре.
Мне кажется, что Лунев - такой пижончик деревенский. Даже в матче с «Ростовом» он тоже фокусы выкидывал в некоторых моментах. Видел в его исполнении желание пойти в обыгрыш, сыграть на замахе. Так колхозный вратаришка играет, образно говоря. Лунев должен понять, что чем проще играешь в футбол, тем больше тебе доверяет команда. А когда сам себе привозишь моменты, партнеры твои трясутся, знобит их всех, да и скамеечка запасных ходуном ходит. Я бы пожелал Луневу поиграть попроще. Лодыгин ушел, остался Кержаков, может, у Лунева и сидит в подсознании, что он незаменимый. Нет, уверен, найдут замену в секунду. Еще пара трюков от Лунева, и Семак поставит на другого. Луневу надо задуматься над тем, что простота в действиях вратаря - это и есть мастерство.
Вот у «Ростова» вышел во втором тайме вратарь Айдаров, Карпин ему доверил место в составе, а он в ответ такие пенки пустил! Даже между ногами пропустил… Конечно, вратарей критиковать - последнее дело, но если Лунев не сделает правильные выводы, он из конкурентной борьбы выпадет.
Полевым действительно спокойнее, когда они знают, что глупых привозов не будет...
Полевым действительно спокойнее, когда они знают, что глупых привозов не будет...
колхоз!
ааххахаха
колхоз!
ааххахаха
Оскорбить игрока чужой команды
Оскорбить игрока чужой команды