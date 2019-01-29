Рейнгольд: «Лунев - пижончик деревенский»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил действия вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матчах товарищеского турнира в Катаре.

Мне кажется, что Лунев - такой пижончик деревенский. Даже в матче с «Ростовом» он тоже фокусы выкидывал в некоторых моментах. Видел в его исполнении желание пойти в обыгрыш, сыграть на замахе. Так колхозный вратаришка играет, образно говоря. Лунев должен понять, что чем проще играешь в футбол, тем больше тебе доверяет команда. А когда сам себе привозишь моменты, партнеры твои трясутся, знобит их всех, да и скамеечка запасных ходуном ходит. Я бы пожелал Луневу поиграть попроще. Лодыгин ушел, остался Кержаков, может, у Лунева и сидит в подсознании, что он незаменимый. Нет, уверен, найдут замену в секунду. Еще пара трюков от Лунева, и Семак поставит на другого. Луневу надо задуматься над тем, что простота в действиях вратаря - это и есть мастерство.

Вот у «Ростова» вышел во втором тайме вратарь Айдаров, Карпин ему доверил место в составе, а он в ответ такие пенки пустил! Даже между ногами пропустил… Конечно, вратарей критиковать - последнее дело, но если Лунев не сделает правильные выводы, он из конкурентной борьбы выпадет.