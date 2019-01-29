Рейнгольд: «Лунев - пижончик деревенский»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
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Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Рейнгольд: «Лунев - пижончик деревенский»

сегодня, 08:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил действия вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матчах товарищеского турнира в Катаре.

Мне кажется, что Лунев - такой пижончик деревенский. Даже в матче с «Ростовом» он тоже фокусы выкидывал в некоторых моментах. Видел в его исполнении желание пойти в обыгрыш, сыграть на замахе. Так колхозный вратаришка играет, образно говоря. Лунев должен понять, что чем проще играешь в футбол, тем больше тебе доверяет команда. А когда сам себе привозишь моменты, партнеры твои трясутся, знобит их всех, да и скамеечка запасных ходуном ходит. Я бы пожелал Луневу поиграть попроще. Лодыгин ушел, остался Кержаков, может, у Лунева и сидит в подсознании, что он незаменимый. Нет, уверен, найдут замену в секунду. Еще пара трюков от Лунева, и Семак поставит на другого. Луневу надо задуматься над тем, что простота в действиях вратаря - это и есть мастерство.

Вот у «Ростова» вышел во втором тайме вратарь Айдаров, Карпин ему доверил место в составе, а он в ответ такие пенки пустил! Даже между ногами пропустил… Конечно, вратарей критиковать - последнее дело, но если Лунев не сделает правильные выводы, он из конкурентной борьбы выпадет.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Рейнгольд Валерий  Лунёв Андрей
Источник: Sport-weekend.comРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
   449 / 792
сегодня в 09:58
Надо понимать что с точки зрения этого мясного вратарь Чилаверт с ударом скарпиона вообще деревенский дурачёк??????
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   63 / 792
сегодня в 09:54
Дед совсем умом тронулся.
Питер рулит
Питер рулит
   419 / 792
сегодня в 09:49
любитель золотого дождя пора тебе уже червей кормить,а ты все жрюкаешь не в тему..какой же он мерзкий..
piercman
piercman
   102 / 792
сегодня в 09:48
чтоб ты сдох.
FERIS
FERIS
   100 / 792
сегодня в 09:46
Топовые вратари тоже между ног нередко пропускают и чё?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 792
сегодня в 09:36
Да там и тренеришка колкозный,и напы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 792
сегодня в 09:34
Да пусть хоть гамак в воротах повесит - если после финального свистка с "сухарём" уходит....)))
удав
удав
   147 / 792
сегодня в 09:33
дед уймись это товарищеский матч , а не финал престижного кубка=)
cska plus
cska plus
   13 / 792
сегодня в 09:25
Рейнгольда надо взять на экскурсию в Миллерово и узнать его мнение о губошлёпе.
kolpankolpan
kolpankolpan
   239 / 792
сегодня в 09:25
Рейнгольд хорошо сказал, жестко.Мужчину на воротах только так и можно пронять.Смысл его слов проще и грубее.---Лунев прекрати рисоваться. Лодыгин за это поплатился.Когда купят вратаря можешь паковать чемоданы.Не допускай этого.
Palex
Palex ответил Юрий Сенатов 1
   221 / 792
сегодня в 09:22
Надо Нойеру это интервью почитать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 792
сегодня в 09:17
А я согласен со старичком по смыслу, но за базаром мог бы и последить.
Полевым действительно спокойнее, когда они знают, что глупых привозов не будет...
FILL3286
FILL3286
   20 / 792
сегодня в 09:16
весь проект пижоны,у которых только в голове миллионы,от мучился и бежать по дальше!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   215 / 792
сегодня в 09:08
Какой-то вы ретроград, г-н Рейнгольд, все живете старыми понятиями. "Деревенский пижончик", " сыграть попроще", "колхозный вратаришка"... Интересно, а голкиперы мирового уровня, имена которых вы знаете, и которые идут в обыгрыш и играют на замахах, тоже подходят под ваши определения?. "Играют попроще" вратари, которые не уверены в своих силах, и которые руководствуются принципами "кабы чего не вышло". Я допускаю, что в ваши времена так и играли, но на дворе 21 век, очнитесь, наконец, от летаргического сна.
Bullкин
Bullкин
   233 / 792
сегодня в 09:04
Опять алкашу старому боярки подлили - он и разговорился.
Лакшери
Лакшери
   40 / 792
сегодня в 09:03
это тренеровка . Старый аутист максименку не видел ?
FILL3286
FILL3286
   20 / 792
сегодня в 09:01
Бугагагагаг
колхоз!
ааххахаха
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   168 / 792
сегодня в 08:59
а почему бы и не попижонить
Гуливер
Гуливер
   193 / 792
сегодня в 08:58
Интересно,а дед видел,что вытворяют Буффоны Максименко и Ребровы?
la_masia
la_masia ответил Footbolista
   49 / 792
сегодня в 08:54
На скамейке зенита шторм)...ах хаха...
Каналья съела шляпу...
Footbolista
Footbolista
   24 / 792
сегодня в 08:50
На скамейке зенита шторм)...ах хаха...
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   63 / 792
сегодня в 08:50
На тренировке можно и попижонить.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   45 / 792
сегодня в 08:48
Кто же тогда лузеры Ребров, Селихов и прочие Максименки?
Nikola45
Nikola45
   44 / 792
сегодня в 08:47
Вот оно Спартаковское воспитание в действии!
Оскорбить игрока чужой команды
kastites
kastites
   350 / 792
сегодня в 08:46
Старый дурачок
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