Рудаков: «Коне мог вернуться во Францию, но он предпочел Тулу»

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о трансфере защитника сборной Буркина-Фасо Бакари Коне, ранее выступавшего за «Лион».

Мы искали центрального защитника. Об этом говорил наш президент Гурам Аджоев. И эту позицию закрыли. Бакари достаточно известен в Европе. Он провел пять сезонов в «Лионе», выступал в испанской «Малаге». Показательно, что в прошлом году, когда Коне находился в «Страсбуре» на правах аренды, ему доверили капитанскую повязку. К сожалению для Бакари, а для нас – к счастью, в Турции, где он потом играл за «Анкарагюджю», у него не пошло, парень разорвал контракт из-за невыплаты зарплаты. Мы смогли взять Коне как свободного агента.

Да, претенденты на Коне были и помимо «Арсенала». Скажу, что он пошел на серьезное снижение зарплаты. И я рад, что Бакари принял наше предложение. Названия конкурентов называть не стану, но знаю, что у него была возможность вернуться во Францию, однако африканец предпочел Тулу.