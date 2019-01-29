Белоус: «Крупная победа „Зенита“ закономерна»

Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:5) в матче товарищеского турнира, который проходит в Катаре.

Примерно три четверти первого тайма ростовчане имели преимущество. По крайней мере, по опасным моментам. Действительно, было трудно предположить, что на второй тайм «Зенит» неожиданно выйдет столь мотивированным.

Естественно, крупная победа «Зенита» закономерна. В конечном итоге дало о себе знать более высокое индивидуальное мастерство питерцев. Но всё равно объективно судить трудно. Тренеры проводили большое количество замен, всех надо было выпустить на поле, всем надо было дать определённую нагрузку. Кубок «Матч Премьер» - замечательный турнир, но в то же время товарищеский. Официальные матчи - это совсем другая история, и вы сами это понимаете.