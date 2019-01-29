Хохлов: «Слухи о моем уходе? Я полностью сосредоточен на работе»

сегодня, 10:54

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не стал комментировать слухи о том, что его могут уволить из клуба. Так, были сообщения, что «бело-голубых» может возглавить Леонид Кучук.

Я полностью сконцентрирован на работе с командой, тем более что мы уже съездили на первый зимний сбор. Поэтому не хотелось бы даже отвлекаться на разного рода информацию и слухи.

СМИ ранее также сообщали, что у Хохлова возник конфликт с Романом Широковым.

«Динамо» занимает 12-ю позицию после первой части сезона.