Сорокин: «Санкт-Петербург еще не готов к проведению Евро-2020»

Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года («Россия-2020») Алексей Сорокин оценил уровень готовности Санкт-Петербурга к предстоящему турниру.

Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал, а сам турнир пройдет в 12 европейских городах. Такой формат приурочен к 60-летнему юбилею турнира.

Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года максимально способствует подготовке к проведению матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Более 80 процентов временной инфраструктуры с чемпионата мира будет задействовано и на европейском первенстве. Это материальное наследие, нематериальное же наследие очевидно. Это группы специалистов, которые уже прошли через соревнования более сложного уровня и с точки зрения экспертизы и опыта готовы к успешному проведению Евро-2020.

Но на сегодняшний день Санкт-Петербург еще не готов. У Союза европейских футбольных ассоциаций есть свои требования, и о полной готовности города говорить нельзя. При этом можно сказать, что инфраструктурно он готов точно. Остальная подготовка займет определенное время.

Основная деятельность оргкомитета - это подготовка документов и разработка определенных концепций. Например, нужно подготовить изменения в нашем законодательстве, как мы делали на чемпионате мира, поэтому работы еще много. По случаю 500 дней до старта чемпионата Европы в Санкт-Петербурге никаких мероприятий не запланировано, однако могу с уверенностью сказать, что за 100 дней до старта турнира они будут обязательно.