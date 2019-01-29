Сёмин: «Не было ни одного предложения по игрокам „Локомотива“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал трансферные слухи, которые связывали игроков московского клуба с другими командами.

Были ли у «Локомотива» выгодные предложения по игрокам? А вы спросите в офисе. Ни одной бумаги в клубе за этот период не было. Ни по одному из игроков. Если бы какие-либо предложения были, то в клубе были бы официальные бумаги. А «говорильни» очень и очень много. Особенно люди любят говорить после того, как все закончилось: мол, мы-то могли… Ни одной официальной бумаги не было. Серьезный интерес – это когда клуб присылает бумагу и ведет с другим клубом переговоры.