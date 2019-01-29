Фурсенко: «Ракицкий - очень сильный футболист»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в команду защитника Ярослава Ракицкого, ранее выступавшего за «Шахтер».
Ракицкий - очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях. У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали левоногого игрока. Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас.
Он универсален, имеет очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем. Честно сказать, он еще полгода назад был в листе игроков, которых мы рассматривали.
итог пятые,лейпциг
не чего нового
гена орлов паредас сильный игрок
через год паредас не уровень зенита
итог пятые,лейпциг
не чего нового
гена орлов паредас сильный игрок
через год паредас не уровень зенита