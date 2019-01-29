Фурсенко: «Ракицкий - очень сильный футболист»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в команду защитника Ярослава Ракицкого, ранее выступавшего за «Шахтер».

Ракицкий - очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях. У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали левоногого игрока. Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас.

Он универсален, имеет очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем. Честно сказать, он еще полгода назад был в листе игроков, которых мы рассматривали.