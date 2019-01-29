Фурсенко: «Продажа Паредеса - одна из самых успешных в истории „Зенита“»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал продажу полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ . По неофициальной информации, сумма трансфера составила 47 млн евро.

Я не буду сравнивать эту сделку с продажей Халка и [Акселя] Витселя, но определенно это одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке.