Фурсенко: «Продажа Паредеса - одна из самых успешных в истории „Зенита“»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал продажу полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 47 млн евро.
Я не буду сравнивать эту сделку с продажей Халка и [Акселя] Витселя, но определенно это одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке.
вангую,
Скопинцев из Ростова, Камболов из Рубина, Ильин из Урала и др. футболисты из клубов-конкурентов в борьбе за 5-ое место.
вангую,
Скопинцев из Ростова, Камболов из Рубина, Ильин из Урала и др. футболисты из клубов-конкурентов в борьбе за 5-ое место.
Здесь пишут, что продали за 47 миллионов евро. В английской Mirror пишут, что за 40 миллионов фунтов. У меня просьба к бухгалтерам из Тарасовки: переведите фунты в евро по текущему курсу и сверьте имеющиеся цифры. В этом вопросе доверяю только тарасовским бухгалтерам :))
Здесь пишут, что продали за 47 миллионов евро. В английской Mirror пишут, что за 40 миллионов фунтов. У меня просьба к бухгалтерам из Тарасовки: переведите фунты в евро по текущему курсу и сверьте имеющиеся цифры. В этом вопросе доверяю только тарасовским бухгалтерам :))