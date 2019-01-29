Шац: «Продажа Паредеса - выгодная бизнес-сделка для „Зенита“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал переход полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в ПСЖ . Недавно появились слухи, что «Зенит» выручил с продажи футболиста 47 млн евро.

Деньги достойные, продать его за такую сумму, по моему мнению, лучший вариант для клуба, это была прекрасная бизнес-сделка. А вот как воспользоваться этими плодами, это уже другой вопрос. Наверное, не хватает игроков в центре поля, необходимы замены в составе. Явно, что команда до сих пор не совсем сбалансирована, до сих пор в ней находится искусственно смешанных два состава, собранные двумя разными тренерами, а руководить этим всем приходится третьему тренеру.

Без какой-то чистки рядов, замен, покупок и продаж не вижу никаких перспектив у команды вообще. В целом, не вижу никакого движения вперед. Пока тренер Семак не получил тот коллектив, в котором он видит свой футбол. Видит ли он его вообще, вот это тоже важный момент. А пока мы всем видим только одинаковый футбол, который возможен с подбором этих футболистов, в виде длинных навесов и прострелов на Дзюбу. Поэтому, окей, посмотрим что будет дальше.