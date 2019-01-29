Прядкин: «Ракицкий - очень качественный и сильный игрок»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что украинский защитник Ярослав Ракицкий усилит петербургский «Зенит».

Ракицкий - очень качественный и сильный игрок, который поспособствует усилению «Зенита». Если тренерский штаб и селекционная служба петербургского клуба посчитала, что этот игрок усилит команду, то, безусловно, он станет качественным усилением для них. Ракицкий - тот игрок, на которого стоит обратить внимание.