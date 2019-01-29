Сёмин - о матче со «Спартаком»: «Всегда играю на результат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 3-м туре турнира Кубок Матч Премьер. Отметим, что в данный момент команда находится на сборе в Катаре.

Песчаные бури? Что касается бури, то ничего страшного – мы просто перенесли тренировочную работу с поля в зал. Может, даже на пользу это пошло, команда поработала над силовыми качествами. В игровые дни мы проводили тренировку утром, а в самих матчах выпускали ребят на 45 минут вне зависимости от результата. Может, со «Спартаком» отдельные ребята сыграют подольше, будем давать им игровое время по восходящей, минут по 60-70. Все-таки нам предстоит финальный матч. Вполне возможно, что кто-то сыграет вообще всю игру.

Игра на результат? Да, всегда играю на результат. Иначе нет смысла проводить любые матчи – хоть товарищеские, хоть официальные. И результат либо хороший, который создает настроение в коллективе, либо не очень. Лучше всего, когда есть все в комплексе.