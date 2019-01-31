Фарфан: «„Локомотив“ был обречён стать чемпионом»

сегодня, 10:24

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, не боялся ли он, что его команда упустит чемпионский титул.

Нет, такого страха не было. На протяжение всего прошлого сезона у меня было ощущение, что мы должны взять титул. «Локомотив» был обречён стать чемпионом. Внутри меня всё говорило о том, что мы выиграем. Даже после начала сезона, когда мы не очень хорошо начали и растеряли очки с командами слабее нас. Но затем мы смогли отыграть отставание, смогли вырваться вперёд. Пазл был обязан сложиться в нашу пользу. С невероятными эмоциями вспоминаю игру с «Зенитом» в мае. Помню наш настрой, наше желание титула. Хорошо, что наша уверенность подтвердилась.

Ранее Фарфан рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.