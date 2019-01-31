Ловчев: «Покупка Ракицкого - это усреднение уровня „Зенита“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Зенит» защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.
Я не очень хорошо знаю, кто такой Ракицкий. Знаю, что он играл в «Шахтере», что ему 29 лет. Это говорит о том, что взяли человека, который всё-таки должен укрепить «Зенит». По большому счету, Мевля и Нету не один день играют, но… Я больше бы понял, если бы сейчас «Зенит» Жиго купил, который уже засветился в «Спартаке». Покупка Ракицкого - это усреднение уровня команды. Да, он играл в команде, которая очень много выигрывала, но на Украине. Когда брали Ивановича, мы думали, что это укрепление «Зенита», но сейчас сказать, что это укрепление реальное разве можем? Крижанац играл не хуже…
Да и того же Жиго, да он сверкнул в первом матче сразу забив гол Оренбургу, но это на эмоциях. Жиго до Спартака не играл в топ чемпионатах, еврокубках. Гент купив его за 1,3 мил. евро через год втюхал Спартаку за 8 мил. евро. И это за игрока, который играл только в чемпионате Бельгии.
Ловчев вообще понимает, что он несёт?
Да и того же Жиго, да он сверкнул в первом матче сразу забив гол Оренбургу, но это на эмоциях. Жиго до Спартака не играл в топ чемпионатах, еврокубках. Гент купив его за 1,3 мил. евро через год втюхал Спартаку за 8 мил. евро. И это за игрока, который играл только в чемпионате Бельгии.
Ловчев вообще понимает, что он несёт?
Прекрасная демонстрация мясной логики. Тут есть всё - и пустое принижение других, и пустое возвышение своих, и "не читал, но осуждаю")))
Похоже, спартаковцы не меняются, а просто стареют))
Прекрасная демонстрация мясной логики. Тут есть всё - и пустое принижение других, и пустое возвышение своих, и "не читал, но осуждаю")))
Похоже, спартаковцы не меняются, а просто стареют))
Команда наша на 112 месте рейтинга УЕФА!
Но могу раздавать бесплатные советы! ))
Команда наша на 112 месте рейтинга УЕФА!
Но могу раздавать бесплатные советы! ))
Арсенал активно избавляется от Озила, чего бы Зениту не почесаться и не попробовать подписать его?
На мой взгляд выиграли бы все, Озил бы уверенно получил место в основном составе и большую зарплату, Зенит получил бы усиление и на футболках подзаработали. Только по ходу Озилу не очень интересно играть в среднем чемпионате. Турцию он уже отклонил.
Арсенал активно избавляется от Озила, чего бы Зениту не почесаться и не попробовать подписать его?
На мой взгляд выиграли бы все, Озил бы уверенно получил место в основном составе и большую зарплату, Зенит получил бы усиление и на футболках подзаработали. Только по ходу Озилу не очень интересно играть в среднем чемпионате. Турцию он уже отклонил.
> но это усреднение уровня команды
Железная логика
> но это усреднение уровня команды
Железная логика
хлам весь скупает праект
хлам весь скупает праект