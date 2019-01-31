Ловчев: «Покупка Ракицкого - это усреднение уровня „Зенита“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 4.1 1.72
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.75 2.85 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.95 4.4 1.67
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Ловчев: «Покупка Ракицкого - это усреднение уровня „Зенита“»

сегодня, 10:14

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Зенит» защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Я не очень хорошо знаю, кто такой Ракицкий. Знаю, что он играл в «Шахтере», что ему 29 лет. Это говорит о том, что взяли человека, который всё-таки должен укрепить «Зенит». По большому счету, Мевля и Нету не один день играют, но… Я больше бы понял, если бы сейчас «Зенит» Жиго купил, который уже засветился в «Спартаке». Покупка Ракицкого - это усреднение уровня команды. Да, он играл в команде, которая очень много выигрывала, но на Украине. Когда брали Ивановича, мы думали, что это укрепление «Зенита», но сейчас сказать, что это укрепление реальное разве можем? Крижанац играл не хуже…

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   6 / 805
сегодня в 11:44
Евгений Серафимович пытается лазурятам глаза открыть, но им хоть ссы в глаза, все божья роса))
Байкал-38.
Байкал-38.
   14 / 805
сегодня в 11:30
Ловчев лучше бы рассказал об уровне Спартака, когда они покупали Педро, Ерёменко, Ташаева, Пашалича, Петковича и другого футбольного "шлака".
Да и того же Жиго, да он сверкнул в первом матче сразу забив гол Оренбургу, но это на эмоциях. Жиго до Спартака не играл в топ чемпионатах, еврокубках. Гент купив его за 1,3 мил. евро через год втюхал Спартаку за 8 мил. евро. И это за игрока, который играл только в чемпионате Бельгии.
Ловчев вообще понимает, что он несёт?
номер 12
номер 12 ответил Ragnar_Lodbrok
   98 / 805
сегодня в 11:26
Фанатики Зенита считают спартачами всех людей, кто пишет плохое про их клуб. Логика у них на уровне начальной школы
А что, Ловчев не спартач? Удиви меня.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ragnar_Lodbrok
   27 / 805
сегодня в 11:25
Они никак не хотят понять, что число людей относящихся негативно к Зениту, значительно, в разы больше числа сторонников этого проекта.
Завтра
Завтра
   74 / 805
сегодня в 11:16
    ermak6848
    ermak6848
       230 / 805
    сегодня в 11:14
    посмотрим его в деле, потом будем рассуждать
    Завтра
    Завтра
       74 / 805
    сегодня в 11:12
    "Я не знаю кто такой Ракицкий, но это усреднение. Лучше бы взяли Жиго, который в Спартаке 5 матчей отыграл, а не того, кто 300 за Шахтёр."

    Прекрасная демонстрация мясной логики. Тут есть всё - и пустое принижение других, и пустое возвышение своих, и "не читал, но осуждаю")))
    Похоже, спартаковцы не меняются, а просто стареют))
    time out
    time out
       75 / 805
    сегодня в 11:07
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 805
      сегодня в 10:53
      Вся аналитика Ловчева в итоге получается с точность до наоборот. Гыгыгы
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Nikola45
         79 / 805
      сегодня в 10:48
      Фанатики Зенита считают спартачами всех людей, кто пишет плохое про их клуб. Логика у них на уровне начальной школы
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил NoKerzhNoParty
         79 / 805
      сегодня в 10:45
      Старый косячник лучший защитник? Ахахаха
      la_masia
      la_masia ответил Nikola45
         33 / 805
      сегодня в 10:36
      Это говорит человек болеющий за команду с 112 места рейтинга УЕФА? ))) Смешно спасибо ))
      О каком клубе речь?
      За адекватность
      За адекватность
         224 / 805
      сегодня в 10:35
      "которая очень много выигрывала, но на Украине." Так то эта команда постоянно выступает ЕК ничуть не хуже "Зенита", а если исходить из рейтинга клубов на сегодняшний день, то лучше. К чему Жиго приплел, вообще не понял. Ну в принципе сколько людей столько мнений, но на мой взгляд после "я не очень хорошо знаю, кто такой Ракицкий." мог бы дальше и не развивать свою экспертную мысль. ИМХО.
      Nikola45
      Nikola45
         26 / 805
      сегодня в 10:35
      Я не знаю кто такой Ракицкий (уже смешно), мало разбираюсь в футболе, потому что я прошел школу Спартака!
      Команда наша на 112 месте рейтинга УЕФА!
      Но могу раздавать бесплатные советы! ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил la_masia
         26 / 805
      сегодня в 10:32
      Зенит - средний клуб, чего Ловчев вообще ожидал? Что Зенит продал Паредеса, а на его место придет Вератти, Азар, Модрич? Арсенал активно избавляется от Озила, чего бы Зениту не почесаться и не попробовать подписать его? На мой взгляд выиграли бы все, Озил бы уверенно получил место в основном составе и большую зарплату, Зенит получил бы усиление и на футболках подзаработали. Только по ходу Озилу не очень интересно играть в среднем чемпионате. Турцию он уже отклонил.
      Это говорит человек болеющий за команду с 112 места рейтинга УЕФА? ))) Смешно спасибо ))
      Nikola45
      Nikola45
         26 / 805
      сегодня в 10:30
      Жиго? ))))))))) Совсем плохи дела у Федуна )) Нет нет нам вашего дерева не нужно! )))
      la_masia
      la_masia ответил NoKerzhNoParty
         33 / 805
      сегодня в 10:25
      Так то Иванович лучший защитник в РПЛ
      По версии болельщиков Зенита...
      la_masia
      la_masia
         33 / 805
      сегодня в 10:25
      Зенит - средний клуб, чего Ловчев вообще ожидал? Что Зенит продал Паредеса, а на его место придет Вератти, Азар, Модрич?
      Арсенал активно избавляется от Озила, чего бы Зениту не почесаться и не попробовать подписать его?
      На мой взгляд выиграли бы все, Озил бы уверенно получил место в основном составе и большую зарплату, Зенит получил бы усиление и на футболках подзаработали. Только по ходу Озилу не очень интересно играть в среднем чемпионате. Турцию он уже отклонил.
      номер 12
      номер 12
         98 / 805
      сегодня в 10:21
      Я не понимаю, по какому принципу выбирают футбольных экспертов?
      Alejandro Domínguez
      Alejandro Domínguez
         428 / 805
      сегодня в 10:19
      >Я не очень хорошо знаю, кто такой Ракицкий
      > но это усреднение уровня команды
      Железная логика
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty
         306 / 805
      сегодня в 10:19
      Так то Иванович лучший защитник в РПЛ
      FILL3286
      FILL3286
         13 / 805
      сегодня в 10:18
      ахахахахахха
      хлам весь скупает праект
      drug01
      drug01
         88 / 805
      сегодня в 10:17
      Ловчев выходит на арену....
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