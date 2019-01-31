Ловчев: «Покупка Ракицкого - это усреднение уровня „Зенита“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Зенит» защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Я не очень хорошо знаю, кто такой Ракицкий. Знаю, что он играл в «Шахтере», что ему 29 лет. Это говорит о том, что взяли человека, который всё-таки должен укрепить «Зенит». По большому счету, Мевля и Нету не один день играют, но… Я больше бы понял, если бы сейчас «Зенит» Жиго купил, который уже засветился в «Спартаке». Покупка Ракицкого - это усреднение уровня команды. Да, он играл в команде, которая очень много выигрывала, но на Украине. Когда брали Ивановича, мы думали, что это укрепление «Зенита», но сейчас сказать, что это укрепление реальное разве можем? Крижанац играл не хуже…