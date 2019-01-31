Сане: «Может, сыграю на следующем чемпионате мира»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что непопадание в состав сборной Германии на ЧМ -2018 добавило ему энтузиазма.

Конечно, для меня это было тяжелый момент, но в итоге я подумал: «Ну ладно, нужно продолжать двигаться дальше».

Если начнешь раздумывать об этом, сходить с ума, находить оправдания, это никак не поможет. Нужно играть лучше, чтобы достигнуть прогресса. Может, сыграю на следующем чемпионате мира или в других турнирах.

Меня невключение в состав серьезно замотивировало.