Гасперини о разгроме «Ювентуса»: «Это было что-то невероятное»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над «Ювентусом» в четвертьфинальном матче Кубка Италии (3:0).

Сегодня произошло что-то невероятное, поскольку даже самый оптимистичный фанат «Аталанты» не мог предсказать такую победу. Мы много раз встречались с «Юве» и лишь изредка могли добиться ничейного результата. Так что было тяжело хотя бы надеяться на счёт 3:0. Это безумно приятно.

Я не мог просить о большем, и я имею в виду не только результат, но также нашу страсть, стиль игры и её качество. Люди думают, что «Аталанта» просто носится по полю, но это не так.

Мы всегда считали, что сидеть сложа руки и обороняться – это самоубийство, так что мы тоже можем действовать агрессивно и интенсивно. Но этого недостаточно. Ведь для того, чтобы рисковать, вам необходим класс.

Нельзя обыграть «Ювентус» без талантливых футболистов в своём составе, и у «Аталанты» есть такие игроки.