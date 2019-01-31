Конте: «Я не получал предложений от итальянских клубов»

Экс-наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте ответил на вопросы относительно своего будущего.

Я в порядке, всё отлично. Конечно, я скучаю по работе тренера, но я решил немного отдохнуть. Я предельно спокоен и жду следующего вызова.

Я прилетел из Лондона, чтобы посмотреть матч «Аталанта» - «Ювентус». Я не получал никаких предложений от итальянских клубов.

Я не знал, что «Челси» проиграл «Борнмуту» 0:4. Для меня «Челси» уже в прошлом. Не хочу говорить на эту тему. Тем более, между мной и клубом всё ещё идёт судебный процесс.