Пиоли о разгроме «Ромы»: «Практически идеальный вечер для „Фиорентины“»

Наставник «Фиорентины» Стефано Пиоли поделился эмоциями после разгромной победы над «Ромой» (7:1) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

В такие моменты хочется просто говорить о том, как усердно поработали наши парни, как они жертвовали собой ради команды и были единым целым во всём.

Я очень доволен и рад за игроков. Это был практический идеальный вечер для нас. Они заслужили этот успех и выход в полуфинал Кубка Италии.

Мы очень хорошо подготовились к этому матчу и правда очень счастливы сейчас. Это значительный шаг вперёд, но теперь мы должны направить наш взор на Серию А и матч с «Удинезе».