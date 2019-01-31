Вальверде: «„Барселоне“ очень повезло с Силлессеном»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Севильей» (6:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. При общем счёте 2:1 в пользу андалусийцев голкипер «сине-гранатовых» Яспер Силлессен отразил удар с 11-метровой отметки.

Это правда, что некоторые интерпретировали первый матч так, словно мы отказались от этого турнира ради чего-то другого. Но мы мечтаем о том, чтобы выиграть все возможные трофеи. И этот турнир нас тоже очень волнует.

Всегда бывают такие матчи, которые складываются не так, как вы бы этого хотели. Мы не могли забить «Севилье» в первом матче, и соперник обыграл нас, проведя хороший второй тайм. Мы очень интенсивно начали ответную игру, повели в счёте, и Яспер помешал сопернику сравнять его, перед тем как счёт стал 2:0. Затем мы довели его до 4:1 и в концовке воспользовались тем, что «Севилья» так далеко отошла от своей штрафной.

В нашем распоряжении есть два великолепных голкипера, и Яспер – вратарь элитного класса. Нам очень повезло иметь его в составе.