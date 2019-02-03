Гаджиев: «В „Локомотиве“ проявили определенную мудрость при конфликте»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что помогло «Локомотиву» стать чемпионом России в прошлом сезоне, несмотря на все внутренние конфликты.

Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД , которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.