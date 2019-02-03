Трабукки: «У Карреры был карт-бланш в трансферных вопросах»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера имел большие полномочия в трансферных вопросах.

Был ли у Карреры карт-бланш в трансферных вопросах? Да, он получил большие полномочия в комплектовании команды. Еще до чемпионства мы как-то обедали вчетвером: Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих – Луиса Адриано, Самедова и Джикию. Несмотря на то, что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона.