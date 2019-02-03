Ганчаренко: «То, что идет какое-то движение вперед - это точно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с «Сарпсборгом» (3:3).

Очень информативная для нас игра. Очень интенсивная, очень агрессивная. Мы были менее агрессивны, чем в предыдущих матчах, меньше контролировали игру. Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля много ошибались. В любом случае есть пища для размышлений. Что касается атаки, тот тут много полезного для нас, а в обороне - пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол - это все новые сочетания. Мы должны найти что-то оптимальное. То, что идет какое-то движение вперед - это точно. Особенно касаемо атаки. Мы понимаем, что нам нужно будет проводить много позиционных атак. Мы работаем над этим.