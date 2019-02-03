Агент: «У дочки Терри была депрессия, поэтому Джон не перешел в „Спартак“»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о причинах, почему защитник Джон Терри не перешел в «Спартак».

Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения.