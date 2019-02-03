Агент: «У дочки Терри была депрессия, поэтому Джон не перешел в „Спартак“»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о причинах, почему защитник Джон Терри не перешел в «Спартак».
Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения.
В России к лошадям приходит истерика.
В России к лошадям приходит истерика.
как предоставишь какой позор придётся пережить
как предоставишь какой позор придётся пережить
Но джентльменом Терри никогда не был.
Но джентльменом Терри никогда не был.
Для тех кто не вкурсе, хоккей с мячом финал Швеция-Россия 5:6
Наши опять камбек сделали красавцы!!!!
https://youtu.be/ZwM_LPjhH3M
Для тех кто не вкурсе, хоккей с мячом финал Швеция-Россия 5:6
Наши опять камбек сделали красавцы!!!!
Особенно когда они по 7 мячей в 💶 кубках пропускают
Особенно когда они по 7 мячей в 💶 кубках пропускают
А некоторые дяденьки на этом сайте до сей поры не поймут что ....! Так пойдет так не удалите? ))
А некоторые дяденьки на этом сайте до сей поры не поймут что ....! Так пойдет так не удалите? ))