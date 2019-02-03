Гаджиев - о Кубке Матч Премьер: «Не все так просто»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о турнире «Кубок Матч Премьер», который прошел в Катаре с участием российских клубов.
Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских клубов-конкурентов посреди подготовительного периода. Так, ЦСКА отказался ехать в Катар. А Илья Геркус высказался в том духе, что год назад убеждал Юрия Семина поехать в США на турнир в Орландо, но тот ни в какую – а, мол, надо было. Бывший гендиректор «Локомотива» заявлял, что, большие клубы ездят в подобные турне, и это, мол, одна из реалий современного футбола, которую нужно принимать. Это меня, если честно, зацепило, потому что не все так просто.
Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а из-за того, что этого потребовал бизнес – конкретно телевидение. И клубы ничего не могли с этим сделать. Хорошо это? Не думаю.
😄😄😄😄
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
😄😄😄😄
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18