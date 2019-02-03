Гаджиев - о Кубке Матч Премьер: «Не все так просто»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о турнире «Кубок Матч Премьер», который прошел в Катаре с участием российских клубов.

Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских клубов-конкурентов посреди подготовительного периода. Так, ЦСКА отказался ехать в Катар. А Илья Геркус высказался в том духе, что год назад убеждал Юрия Семина поехать в США на турнир в Орландо, но тот ни в какую – а, мол, надо было. Бывший гендиректор «Локомотива» заявлял, что, большие клубы ездят в подобные турне, и это, мол, одна из реалий современного футбола, которую нужно принимать. Это меня, если честно, зацепило, потому что не все так просто.

Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а из-за того, что этого потребовал бизнес – конкретно телевидение. И клубы ничего не могли с этим сделать. Хорошо это? Не думаю.