Трабукки: «Каррера расстроился, когда узнал цену за трансфер Роши»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о трансфере бразильского форварда Педро Роши в «Спартак».

Мне кажется, приобретение Роши — неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.



В каких-то трансферных вопросах директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор между кем-то и никем?



Каррера подтвердил по СМС кандидатуру Роши, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился.