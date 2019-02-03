Трабукки: «Каррера расстроился, когда узнал цену за трансфер Роши»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о трансфере бразильского форварда Педро Роши в «Спартак».
Мне кажется, приобретение Роши — неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.
В каких-то трансферных вопросах директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор между кем-то и никем?
Каррера подтвердил по СМС кандидатуру Роши, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился.
У них крыша съехала от купленных евротрофеев, которые стоят меньше, чем ржавая мятая пивная банка.)))))
цска в 2005-м "победил" Бенфику при скотском судействе, потом сыграл доги с братушками Партизаном, потом ему вытащили заведомо слабый Осер, от которого дырофей умудрился авоську пропустить, и кульминация, фанатьё цска забрасывает вратаря Пармы петардами. Через 10 лет это аукнется дыркинфееву в Черногории.))))
Потом Ливерпуль разорвал их на классе в Суперкубке, где цска смотрелся гораздо хуже, даже чем Спартак на Энфилде при 7:0. Справедливее было бы, если бы Спартак тогда проиграл 3:1, а цска 7:0.)))))
У них крыша съехала от купленных евротрофеев, которые стоят меньше, чем ржавая мятая пивная банка.)))))
цска в 2005-м "победил" Бенфику при скотском судействе, потом сыграл доги с братушками Партизаном, потом ему вытащили заведомо слабый Осер, от которого дырофей умудрился авоську пропустить, и кульминация, фанатьё цска забрасывает вратаря Пармы петардами. Через 10 лет это аукнется дыркинфееву в Черногории.))))
Потом Ливерпуль разорвал их на классе в Суперкубке, где цска смотрелся гораздо хуже, даже чем Спартак на Энфилде при 7:0. Справедливее было бы, если бы Спартак тогда проиграл 3:1, а цска 7:0.)))))
Вот когда руководители перестанут верить таким "профессионалам" что замена Жулиано на Заболотного - добро...и что Ерёменко плохой игрок - тогда и будет меньше неудачных трансферов....
Хороших профессиональных аналитиков и трансферников мало...почему Роман Пилипчук в Минске...Олег Яровинский в Голландии...да не нужны они здесь....да и самим надоело...всё равно боссы завсегда поверят придворным "шептателям" чем профессионалам....
Вот когда руководители перестанут верить таким "профессионалам" что замена Жулиано на Заболотного - добро...и что Ерёменко плохой игрок - тогда и будет меньше неудачных трансферов....
Хороших профессиональных аналитиков и трансферников мало...почему Роман Пилипчук в Минске...Олег Яровинский в Голландии...да не нужны они здесь....да и самим надоело...всё равно боссы завсегда поверят придворным "шептателям" чем профессионалам....
Правильнее сказать Каррера удивился большому откату от сделки!!!
Правильнее сказать Каррера удивился большому откату от сделки!!!
весьма лицензионный казнокрад
тарасовским бабушкам не проще
весьма лицензионный казнокрад
тарасовским бабушкам не проще
Фернандо - в тему...
Промес - выигрышный лотерейный билет...принесший чемпионство....
Жиго - 100%-е попадание....
Ханни - просто топ...
Вся эта история с "поездкой за Луаном - а привозом Роши" сейчас не нужна...тем более копаться кто виновен...
Самое интересное то что он теперь скорей всего заиграет...
Неспособность к адаптации ...отсутствие желания....недоверие тренера...непосильная конкуренция...функциональная неготовность....- интересно узнать истинную причину отсутствия в основе этого игрока....неплохого игрока...которому на родине ставят памятники.....
Фернандо - в тему...
Промес - выигрышный лотерейный билет...принесший чемпионство....
Жиго - 100%-е попадание....
Ханни - просто топ...
Вся эта история с "поездкой за Луаном - а привозом Роши" сейчас не нужна...тем более копаться кто виновен...
Самое интересное то что он теперь скорей всего заиграет...
Неспособность к адаптации ...отсутствие желания....недоверие тренера...непосильная конкуренция...функциональная неготовность....- интересно узнать истинную причину отсутствия в основе этого игрока....неплохого игрока...которому на родине ставят памятники.....
Когда представляется такой вариант списать все проблемы и махинации на Карреру (тем более он-то уже ничего не может сказать), для таких людей этим грех не воспользоваться.
А тем временем они будут покупать очередных Педрош втридорога и разницу себе в карман класть и Федуна дурить.
Когда представляется такой вариант списать все проблемы и махинации на Карреру (тем более он-то уже ничего не может сказать), для таких людей этим грех не воспользоваться.
А тем временем они будут покупать очередных Педрош втридорога и разницу себе в карман класть и Федуна дурить.
Ошибка наша...
Виноват Каррера....
Без комментариев...))))
Ошибка наша...
Виноват Каррера....
Без комментариев...))))
Он что из своего кармана платил?
Ну развели Федуна в очередной раз, не впервой ведь.
Он что из своего кармана платил?
Ну развели Федуна в очередной раз, не впервой ведь.
Ведь это наверняка только Федун думает, что он Педрошу за 12 миллионов купил, а реальную сумму знают Родионов и К.
Поэтому же и Комбаровы, Глушаковы и т.п. с космическими зарплатами и нулевой отдачей в клубе сидят. Проценты Родионову платят просто.
Ведь это наверняка только Федун думает, что он Педрошу за 12 миллионов купил, а реальную сумму знают Родионов и К.
Поэтому же и Комбаровы, Глушаковы и т.п. с космическими зарплатами и нулевой отдачей в клубе сидят. Проценты Родионову платят просто.
заветный трофей канделаки записал в свой послужной
заветный трофей канделаки записал в свой послужной