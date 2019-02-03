Трабукки: «Молодежка „Краснодара“ работает лучше всех в России»

Футбольный агент Марко Трабукки назвал академию «Краснодара» наиболее эффективной в России.

Если взять результаты и уровень молодежи Сергея Галицкого, «Краснодар» работает лучше всех в России. Вчера вернулся из Милана, где мне показали список сильнейших молодых футболистов мира, составленный одним большим итальянским клубом. В списке три россиянина. Все — из академии «Краснодара».

Что за клуб? Не скажу, закрытая скаутская информация. Мне и фамилии ребят не слишком знакомы, но селекционеры топ-клубов мониторят весь мир, в их квалификации сомнений нет. Список — не шорт-лист для покупок, поскольку «Краснодар», как известно, не продает свои молодые таланты. Скорее рейтинг, обзор ситуации в молодежном сегменте.