Жоаозиньо: «Стать россиянином было очень сложно»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы стать гражданином РФ .

Из сборной России никто не просил получать гражданство, а в «Краснодаре» поинтересовались: «Желание есть?» Ответил, что есть. Теперь и у меня все хорошо, и для российских клубов легионером не считаюсь.

Стать россиянином очень сложно. После того как подал документы, два с половиной года каждый месяц ходил к разным чиновникам. Оформлял много бумаг. Стал осваивать русский, разговорный и письменный, сдавал экзамены по языку и истории. Потом пришел, расписался, получил паспорт. В клубе его отобрали, тренер Олег Кононов построил команду и перед всеми вручил с поздравлениями.