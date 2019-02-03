Паршивлюк: «Карпин стал спокойнее, сдержаннее и опытнее»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как изменился Валерий Карпин, которому недавно исполнилось 50 лет, по сравнению с его работой в «Спартаке».

Это два разных человека. Даже не знаю, что общего можно найти. Сам Валерий Георгиевич другой. Он поменялся и как тренер, и как человек. Да и команды разные совсем. Карпин стал чуть-чуть сдержаннее.

Когда назначили в «Спартак», он до этого никого не тренировал. Где-то был резок. Где-то что-то не получалось. Опять же, на своем фоне – он играл с очень классными футболистами – и свое представление о том, что может сделать человек с мячом, у него было. Когда, условно, человек не может обычный пас на 10 метров отдать, он мог пихнуть. Сейчас он спокойнее, сдержаннее, опытнее.