Паршивлюк: «Карпин стал спокойнее, сдержаннее и опытнее»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как изменился Валерий Карпин, которому недавно исполнилось 50 лет, по сравнению с его работой в «Спартаке».
Это два разных человека. Даже не знаю, что общего можно найти. Сам Валерий Георгиевич другой. Он поменялся и как тренер, и как человек. Да и команды разные совсем. Карпин стал чуть-чуть сдержаннее.
Когда назначили в «Спартак», он до этого никого не тренировал. Где-то был резок. Где-то что-то не получалось. Опять же, на своем фоне – он играл с очень классными футболистами – и свое представление о том, что может сделать человек с мячом, у него было. Когда, условно, человек не может обычный пас на 10 метров отдать, он мог пихнуть. Сейчас он спокойнее, сдержаннее, опытнее.
Но тренером Карпин никогда не станет.
Хотя, сам себя он оценивает очень высоко.
Но тренером Карпин никогда не станет.
Хотя, сам себя он оценивает очень высоко.