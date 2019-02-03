Паршивлюк: «Карпин стал спокойнее, сдержаннее и опытнее»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 13’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 64’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 47’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 31’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 3’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 75’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Паршивлюк: «Карпин стал спокойнее, сдержаннее и опытнее»

вчера, 22:45

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как изменился Валерий Карпин, которому недавно исполнилось 50 лет, по сравнению с его работой в «Спартаке».

Это два разных человека. Даже не знаю, что общего можно найти. Сам Валерий Георгиевич другой. Он поменялся и как тренер, и как человек. Да и команды разные совсем. Карпин стал чуть-чуть сдержаннее.

Когда назначили в «Спартак», он до этого никого не тренировал. Где-то был резок. Где-то что-то не получалось. Опять же, на своем фоне – он играл с очень классными футболистами – и свое представление о том, что может сделать человек с мячом, у него было. Когда, условно, человек не может обычный пас на 10 метров отдать, он мог пихнуть. Сейчас он спокойнее, сдержаннее, опытнее.

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Все комментарии
Укротитель вепрей
Укротитель вепрей ответил 311
сегодня в 01:18
В Спартаке все нервные, грызут друг друга и подсиживают. А потом от них узнаем скандальные дела тарасовские!)
Игроки спартака привыкают, что спартак может купить и чемпионство и любого судью, а став тренером они не понимают, как игрой можно что-то выиграть в футболе.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   62 / 815
сегодня в 00:59
Т34
Т34
   9 / 815
сегодня в 00:18
Паршивлюк знает Карпина давно и ему есть с чем сравнивать того, прежнего и теперешнего. Опыт приходит с годами. Удачи Карпину!
311
311
   79 / 815
вчера в 23:47
В Спартаке все нервные, грызут друг друга и подсиживают. А потом от них узнаем скандальные дела тарасовские!)
drug01
drug01
   104 / 815
вчера в 23:30
Опыт приходит с годами!
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 23:30
Был болонкой стал песиком
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 815
вчера в 23:30
Удачи спартаковцы
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   8 / 815
вчера в 23:16
Потому что выступает за клуб, где нет такого давления, как в его прежнем клубе.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Октябрь 1917
   218 / 815
вчера в 23:09
Это видимость... Но тренером Карпин никогда не станет. Хотя, сам себя он оценивает очень высоко.
Это карера никогда тренером не станет, а Валера уже нормальный тренер, хоть и спартач.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   325 / 815
вчера в 23:07
Это видимость...
Но тренером Карпин никогда не станет.
Хотя, сам себя он оценивает очень высоко.
1 команда
1 команда
   327 / 815
вчера в 23:00
Карпин от свинарника потихоньку отходит.
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