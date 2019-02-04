Ярцев: «Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.5 3.1 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 4.2 3.6 1.83
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 12’ Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 2:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
15:00 9’ Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 0:0 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Ярцев: «Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень»

сегодня, 10:22

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака».

Такого не бывает, чтобы в чемпионский год тебя носили на руках, игрок и тренер целовали друг друга до потери пульса... А через полгода – бах, и того же футболиста объявляют виновником всех бед. Вы, журналисты, посмотрите, когда этот процесс пошел, с приходом какого или каких игроков в команду, с появлением каких тактических схем пошло разногласие. И Глушаков, как капитан команды, имел полное право пойти к тренеру и поговорить с ним. Этот разговор мы не слышали, а потому не знаем того, что осталось за кадром этой истории.

Думаю, что на Глушакова тяжелой глыбой свалилась какая-то огромная бытовая ответственность. Было все в порядке в тылу, и он был спокоен. Возникли проблемы, и это сказалось. Такое может случиться с каждым – со мной, с вами. Может быть, здесь собака и зарыта. Но когда жена футболиста где-то написала про заговор против Карреры, я смеялся. Кто-то все это подхватил и понеслось. Не представляю, чтобы кто-то из наших жен - Романцева, Ярцева, Никифорова, Онопко или кого-то еще – выносил такое на суд публики. Увы, «Спартак» оказался единственной командой, которая выплеснула наружу свои внутренние дела. И началось брожение! Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень. Через 16 лет сделал нас чемпионами. Ура! Но дальше он начал совершать ошибки.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
   8 / 809
сегодня в 13:45
Прошло почти полчаса.

Ну и?
RIR68
RIR68
   37 / 809
сегодня в 13:45
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
       8 / 809
    сегодня в 13:25
    То есть, по твоей логике, Кубок УЕФА ждала вот такая жуткая аномалия.
    В 2004 его честно взяла Валенсия.
    Потом в 2005 пришёл подлый Гинер и купил кубок.
    Потом в 2006 и 2007 его опять честно взяла Севилья.
    Потом в 2008 пришёл подлый Газпром и купил кубок.
    Потом в 2009 его опять честно взял Шахтёр.

    Прям заговор какой-то.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
       8 / 809
    сегодня в 13:19
    Ну-ну. Покажи, где я за последнее время кого-то провоцировал либо вертел исподнее.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
       185 / 809
    сегодня в 13:17
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответил Scuderia Ferrari
         185 / 809
      сегодня в 13:16
      Скажи это инвайту, Маловару, Камерунцу и другим "разоблачителям", которые любят копаться в грязном белье и говорить, что норм фаны Локомотива болеют не за Локомотив, норм фаны Краснодара болеют не за Краснодар. А уж про модераторскую какой-нибудь Король Андорр или кого там ещё вне конкуренции, призывал меня в перманент загнать.
      Не переиначивай, это как раз ты любишь копаться в грязном белье пользователей, выдёргивая из контекста постыл трёхлетней давности и выставляя в своём свете. Я в принципе не понимаю что ты делаешь на спортивном сайте. Все твои посты - это либо провокация, либо вертёж исподнего юзеров. И из модераторской не вылезаешь, всё доносы строчишь.
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответил Footbolista
         185 / 809
      сегодня в 13:14
      Никогда не поверю, что кони сами еврочашку выиграли)...это аномалия какая то...второй раз точно не повторится))...
      Все, абсолютно все "трофеи" со смердящим душком

      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Т34
         8 / 809
      сегодня в 13:10
      Скажи это инвайту, Маловару, Камерунцу и другим "разоблачителям", которые любят копаться в грязном белье и говорить, что норм фаны Локомотива болеют не за Локомотив, норм фаны Краснодара болеют не за Краснодар. А уж про модераторскую какой-нибудь Король Андорр или кого там ещё вне конкуренции, призывал меня в перманент загнать.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
         236 / 809
      сегодня в 13:04
      Парень, -мальчишки, пацаны,что за идиотский образ для стареющих и не очень здоровенных волосатых мужиков.
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         12 / 809
      сегодня в 13:00
      "Импотент" конюшню 3:0 ...ах хаха...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
         2 / 809
      сегодня в 12:59
      А армейцам как-то все равно, что думают хряки! Пищевик - футбольный импотент, ваш предел соленый кубок и кубок Канделаки!
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         12 / 809
      сегодня в 12:54
      Никогда не поверю, что кони сами еврочашку выиграли)...это аномалия какая то...второй раз точно не повторится))...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
         2 / 809
      сегодня в 12:52
      И это говорит фанат Кашшаи и Лампочкина :) От побед пищевика тухлятиной несёт, как любит Федун!
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         12 / 809
      сегодня в 12:47
      Победы не пахнут )...как у коней в еврокубке))...
      Footbolista
      Footbolista ответил Т34
         12 / 809
      сегодня в 12:44
      Обращать внимание не будем, но потроллить их немного надо)...хотя это не имеет прямого отношения к нормальному футболу...
      Т34
      Т34 ответил Footbolista
         9 / 809
      сегодня в 12:42
      Коней дергают за уздечки)...и они так ржут прикольно))...
      Знаешь, такие, как некоторые здесь присустсвующие, в сталинские времена становились доносчиками-стукачами. Они рылись везде, вплоть до помойки, чтобы найти какой-нибудь компромат на соседа или на того, кто им не нравится. Время идет, все меняется, но только все равно такие мелочные людишки есть, им не важно, как у них у самих, главное, чтобы соседу было хуже. Они сейчас не роются по помойкам, они сидят в интернете (тоже помойка) и выискивают архивные, скандальные, порой не проверенные, материалы, а потом радостно размахивают ими на всех ветках. На них не стоит обращать внимания, они неизлечимы от той паранойи, которая засела в них. Администрация соккера не обращает внимания на то хамство, которое на сайте процветает, потому-то и катается, как сыр в масле всякая мелкая шелупонь, вынося на обзор придуманные сплетни и умножая их через множество клонов, которых сами же и плодят, как рыба мечет икру.
      mangoх12
      mangoх12 ответил LOpp
         6 / 809
      сегодня в 11:54
      пока отдыхает от нашего продажного, грязного, газпромогинеровского чемпионата, а потом возьмет команду из Серии А.
      Лупик а как в продажном газпромовском чемпионате каррера стал чемпионом ? Чемпионат газпромовский а выигрывает спартак . Ахаха Федун волшебник просто обставил судейскую чемоданчиками 😂🤣😁
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил makkie
         2 / 809
      сегодня в 11:52
      Ну посмотри еще раз как пинался Луис Абезьяно в Суперкубке, при этом уже имея желтую!
      makkie
      makkie ответил ЦСКА Москва навсегда
         25 / 809
      сегодня в 11:48
      Суперкубок выиграл Безбородов, когда просто обязан был удалять Луиса Абезьяно (что и сделал не спартаковский судья в матче с ПАОКом) , про юбилей Симоняна ты знаешь!
      Ну это ваши версии, рожденные от обиды на успехи Спартака - ничего нового :)
      Footbolista
      Footbolista ответил Т34
         12 / 809
      сегодня в 11:42
      Коней дергают за уздечки)...и они так ржут прикольно))...
      Т34
      Т34
         9 / 809
      сегодня в 11:41
      Вот кому-то явно неймется, периодически дергают за ниточки то, что уже в прошлом.
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         12 / 809
      сегодня в 11:38
      Ты не ответил на вопрос)...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
         2 / 809
      сегодня в 11:37
      Ваш физрук еще и убийца! Хотя такие и должны тренировать пищевик, если посмотреть, кто его основал!
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         12 / 809
      сегодня в 11:32
      А что за физрук Костылев Геннадий, получивший 6 дырок?))...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил makkie
         2 / 809
      сегодня в 11:32
      Суперкубок выиграл Безбородов, когда просто обязан был удалять Луиса Абезьяно (что и сделал не спартаковский судья в матче с ПАОКом) , про юбилей Симоняна ты знаешь!
      makkie
      makkie ответил ЦСКА Москва навсегда
         25 / 809
      сегодня в 11:28
      Только один физрук, если брать российские клубы, получил 7 дырок в еврокубках!
      Этот "физрук" выиграл чемпионат + взял Суперкубок + выводил Спартак в ЛЧ и в ЛЕ.
      Ну и в дерби за четыре матча вы обыграли Карреру всего лишь раз - и то, забив 2 гола в концовке за 4 минуты.
      NbKA555
      NbKA555 ответил ЦСКА Москва навсегда
         111 / 809
      сегодня в 11:28
        NbKA555
        NbKA555
           111 / 809
        сегодня в 11:26
        Каррера еще долго будет служить причиной желчи,конебомжей!Ярцеву здоровья!
        ЦСКА Москва навсегда
        ЦСКА Москва навсегда ответил LOpp
           2 / 809
        сегодня в 11:25
        Только один физрук, если брать российские клубы, получил 7 дырок в еврокубках!
        sir_Alex
        sir_Alex
           17 / 809
        сегодня в 11:15
        Жаль, что нет такой должности "нормальный парень")))
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