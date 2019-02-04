Ярцев: «Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень»

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака».

Такого не бывает, чтобы в чемпионский год тебя носили на руках, игрок и тренер целовали друг друга до потери пульса... А через полгода – бах, и того же футболиста объявляют виновником всех бед. Вы, журналисты, посмотрите, когда этот процесс пошел, с приходом какого или каких игроков в команду, с появлением каких тактических схем пошло разногласие. И Глушаков, как капитан команды, имел полное право пойти к тренеру и поговорить с ним. Этот разговор мы не слышали, а потому не знаем того, что осталось за кадром этой истории.

Думаю, что на Глушакова тяжелой глыбой свалилась какая-то огромная бытовая ответственность. Было все в порядке в тылу, и он был спокоен. Возникли проблемы, и это сказалось. Такое может случиться с каждым – со мной, с вами. Может быть, здесь собака и зарыта. Но когда жена футболиста где-то написала про заговор против Карреры, я смеялся. Кто-то все это подхватил и понеслось. Не представляю, чтобы кто-то из наших жен - Романцева, Ярцева, Никифорова, Онопко или кого-то еще – выносил такое на суд публики. Увы, «Спартак» оказался единственной командой, которая выплеснула наружу свои внутренние дела. И началось брожение! Я к Каррере очень хорошо относился – нормальный парень. Через 16 лет сделал нас чемпионами. Ура! Но дальше он начал совершать ошибки.