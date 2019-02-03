Влашич: «Сборы в ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал работу команды на сборах в Испании.
Напомним, что вчера ЦСКА ушел от поражения в матче с норвежским «Сарпсборгом».
Во вчерашней игре было очень тяжело из-за ветра. Мое личное мнение — эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, — ветер, а не человеческий фактор.
Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.
Да, есть интерес в Европе. Я не спорю - возможно он туда уйдёт. Но будет ли он там так же играть... Вот пример - Муса. Он хоть и бегунок - но Слуцкий смог найти ему место, где он бегал и забивал. А вот в прорыве года Лестере его замариновали на скамейку.
Но я не к тому. Я согласен, что последнее слово за Эвертоном и в частности немного за Николой. Вопрос в том, сможет ли Влашич играть хотя бы на том же уровне в другом или в своём бывшем клубе. Тут (в ЦСКА) у него игра идёт
Да, есть интерес в Европе. Я не спорю - возможно он туда уйдёт. Но будет ли он там так же играть... Вот пример - Муса. Он хоть и бегунок - но Слуцкий смог найти ему место, где он бегал и забивал. А вот в прорыве года Лестере его замариновали на скамейку.
Но я не к тому. Я согласен, что последнее слово за Эвертоном и в частности немного за Николой. Вопрос в том, сможет ли Влашич играть хотя бы на том же уровне в другом или в своём бывшем клубе. Тут (в ЦСКА) у него игра идёт
Кто ищет в футболе путей полегче, выбирают баню! )))))
Кто ищет в футболе путей полегче, выбирают баню! )))))
хахахаха
хахахаха
ваши победы раз в 100 лет
ваши победы раз в 100 лет