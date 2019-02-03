Влашич: «Сборы в ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал работу команды на сборах в Испании.

Напомним, что вчера ЦСКА ушел от поражения в матче с норвежским «Сарпсборгом».

Во вчерашней игре было очень тяжело из-за ветра. Мое личное мнение — эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, — ветер, а не человеческий фактор.

Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.