Влашич: «Сборы в ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 12’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 64’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 47’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 31’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 3’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 75’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Влашич: «Сборы в ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере»

вчера, 18:24
Сарпсборг 08Логотип футбольный клуб Сарпсборг 083 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал работу команды на сборах в Испании.

Напомним, что вчера ЦСКА ушел от поражения в матче с норвежским «Сарпсборгом».

Во вчерашней игре было очень тяжело из-за ветра. Мое личное мнение — эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, — ветер, а не человеческий фактор.

Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
   426 / 815
сегодня в 00:24
Удачи весной!
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 23:53
Ты в армии, привыкай)
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 815
вчера в 23:26
ну вот,ваньку обидел,ладно ,сезон расставит все по местам
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   37 / 815
вчера в 23:18
опыт,неприклонная вещь
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       45 / 815
    вчера в 22:15
    Тренируйтесь,нужны победы!
    Jum13
    Jum13 ответил Ваня лучший
       13 / 815
    вчера в 22:10
    Влашич в Эвертоне плотно сидел на лавке, т.к. ему было всего 19 лет и были люди видимо не слабее его. Сейчас он за год в ЦСКА прибавил на столько, что к нему появился интерес у Атлетико, Интера и других серьезных клубов. Если он Эвернону будет не нужен, то они выставят его на продажу, пока цена хорошая. Единственный наш плюс, что он сам склоняется к ЦСКА и хочет здесь играть. Это может как то помочь.
    Извини - не знаю как тебя звать, если не против - буду пока называть Ваня )))
    Да, есть интерес в Европе. Я не спорю - возможно он туда уйдёт. Но будет ли он там так же играть... Вот пример - Муса. Он хоть и бегунок - но Слуцкий смог найти ему место, где он бегал и забивал. А вот в прорыве года Лестере его замариновали на скамейку.

    Но я не к тому. Я согласен, что последнее слово за Эвертоном и в частности немного за Николой. Вопрос в том, сможет ли Влашич играть хотя бы на том же уровне в другом или в своём бывшем клубе. Тут (в ЦСКА) у него игра идёт
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jum13
       37 / 815
    вчера в 21:53
    Я тоже в это не особо верю, но. Есть такая штука как "игрок одной команды". Влашич в Эвертоне плотно сидел на лавке и только с переходом в ЦСКА что-то пшло (сборная - что-то, ха-ха). Так же уже не раз говорили и писали, что отличная игра в ЦСКА не даёт гарантии игры после - куча примеров. Поэтому вполне возможно, что Эвертон может продать Влашича в ЦСКА. При определённых обстоятельствах - например, не будет предложений от других клубов. Думаю, что Эвертон на Влашича особо не рассчитывает
    Влашич в Эвертоне плотно сидел на лавке, т.к. ему было всего 19 лет и были люди видимо не слабее его. Сейчас он за год в ЦСКА прибавил на столько, что к нему появился интерес у Атлетико, Интера и других серьезных клубов. Если он Эвернону будет не нужен, то они выставят его на продажу, пока цена хорошая. Единственный наш плюс, что он сам склоняется к ЦСКА и хочет здесь играть. Это может как то помочь.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       10 / 815
    вчера в 21:50
    опыт,неприклонная вещь
    RIR68
    RIR68 ответил LOpp
       39 / 815
    вчера в 21:28
    Загнанная лошадь
    лучше свиной отбивной!
    Jum13
    Jum13 ответил Ваня лучший
       13 / 815
    вчера в 20:50
    Не забудь свои "звезды" еще посчитать на потолке в свинарнике, там их даже еще больше.
    "Всё небо в звёздах"
    Jum13
    Jum13 ответил Ваня лучший
       13 / 815
    вчера в 20:48
    Реально вряд ли. Там уже очередь на него выстроилась и речь идет о суммах 30 и выше. Вот так получается ЦСКА поднял его рейтинг и цену и остается ни с чем. Но все равно Влашичу спасибо за самоотдачу.
    Я тоже в это не особо верю, но. Есть такая штука как "игрок одной команды". Влашич в Эвертоне плотно сидел на лавке и только с переходом в ЦСКА что-то пшло (сборная - что-то, ха-ха). Так же уже не раз говорили и писали, что отличная игра в ЦСКА не даёт гарантии игры после - куча примеров. Поэтому вполне возможно, что Эвертон может продать Влашича в ЦСКА. При определённых обстоятельствах - например, не будет предложений от других клубов. Думаю, что Эвертон на Влашича особо не рассчитывает
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Спартак лучший в мире
       37 / 815
    вчера в 20:34
    посчитаем звезды на футболке? ъахахахаахахахах ваши победы раз в 100 лет
    Не забудь свои "звезды" еще посчитать на потолке в свинарнике, там их даже еще больше.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       37 / 815
    вчера в 20:31
    Чувствую лошади никакие будут в матчах рпл
    Хорошо бы ты еще указывал чем ты все чувствуешь. Было бы смешно а так грустно читать твои прогнозы.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jum13
       37 / 815
    вчера в 20:29
    Надеюсь Гинер достигнет соглашения с Эвертоном и ты останешься в ЦСКА
    Реально вряд ли. Там уже очередь на него выстроилась и речь идет о суммах 30 и выше. Вот так получается ЦСКА поднял его рейтинг и цену и остается ни с чем. Но все равно Влашичу спасибо за самоотдачу.
    cska plus
    cska plus
       26 / 815
    вчера в 20:25
    Настоящие армейцы не должны бояться никаких сложностей.
    Jum13
    Jum13
       13 / 815
    вчера в 20:04
    Надеюсь Гинер достигнет соглашения с Эвертоном и ты останешься в ЦСКА
    VIPded
    VIPded
       87 / 815
    вчера в 19:41
    Удачи Николе с ЦСКА!!! Только так становятся настоящими армейцами! )))
    Кто ищет в футболе путей полегче, выбирают баню! )))))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       67 / 815
    вчера в 19:33
    Привыкай Никола, Гранеро в ЦСКА ни первый сезон, он своё дело знает, подготовит вас что надо. Удачи вам.
    viv
    viv
       54 / 815
    вчера в 19:21
    Реалу забил в Лужниках....и здесь справишься...такая работа поможет нам во второй части сезона.
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда
       3 / 815
    вчера в 19:11
    К чемпионату лучше подготовитесь!
    Jum13
    Jum13 ответил Спартак лучший в мире
       13 / 815
    вчера в 19:11
    ганчарка завалит зимний сбор. Поняшки ужа с норвегами еле спасли свое очко хахахаха
    Ты хоть тут поджилками не тряси )))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 815
    вчера в 19:09
    Никола, Гранеро знает что делает. Чай оно не в первый раз!!!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       217 / 815
    вчера в 19:09
    Тяжело в учении - легко в бою!
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       43 / 815
    вчера в 18:51
    ганчарка завалит зимний сбор. Поняшки ужа с норвегами еле спасли свое очко

    хахахаха
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире ответил Ваня лучший
       43 / 815
    вчера в 18:50
    В свинарнике обычно тихо, ветра не бывает и поэтому они выигрывают ЧР регулярно раз в 16 лет. Вот оказывается в чем секрет!
    посчитаем звезды на футболке? ъахахахаахахахах


    ваши победы раз в 100 лет
    drug01
    drug01
       104 / 815
    вчера в 18:47
    Надо терпеть!
    Zenit_84
    Zenit_84
       72 / 815
    вчера в 18:40
    Не плачь
    пятый палец Гинера
    пятый палец Гинера ответил Спартак лучший в мире
       125 / 815
    вчера в 18:40
    Плохому танцору яйца мешают.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 815
    вчера в 18:40
    Чувствую лошади никакие будут в матчах рпл
    Mr. Kovyl
    Mr. Kovyl ответил LOpp
       559 / 815
    вчера в 18:40
    Поросята выиграли кубок срачтв, щас будут гордится всю жизнь))
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