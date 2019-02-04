Терентьев: «У Азмуна никогда не было звездной болезни»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о новичке команды Сердаре Азмуне, с которым россиянин играл вместе в «Ростове».

Очень рад тому, что такой сильный футболист пополнил наши ряды. У Азмуна высокая скорость, отменные физические данные, хорошая игра головой. А главное: он – универсал. Способен сыграть в любой схеме.

За пределами поля Азмун очень жизнерадостный. Даже при наличии языкового барьера и сам мог пошутить, и на чужие подколы не обижался. Кстати, по-русски он почти все понимает. Просто разговаривает с трудом.

И звездной болезнью Азмун никогда не страдал. Курбан Бекиевич Бердыев держал его в ежовых рукавицах, не делал скидок на то, что Сердар на родине – почти легенда. И тот нормально это воспринимал. Был со всеми на равных. Нос не задирал.