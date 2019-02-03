Кононов: «Молодые игроки должны знать: мы за ними следим»

вчера, 18:10

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о сборе в турецком Белеке и ответил на другие вопросы клубной пресс-службы.

В чем отличия этого сбора от двух предыдущих?

Он направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу. Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники.

Изначально планировалось провести три товарищеских встречи, но в последний момент добавилась еще одна: 6 февраля «Спартак» сыграет с «Актобе» из Казахстана. Для чего вам этот дополнительный спарринг?

Дело в том, что у нас есть большая группа молодых игроков. И мне важно посмотреть, как эти ребята закрепили тот материал, над которым мы работали два сбора. Для этого нужно дать им больше игрового времени, чем они получали в Дубае и Катаре. Кроме того, в Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока — Полубояринов и Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя. Молодые игроки должны знать: мы за ними следим и желаем, чтобы они развивались. Дорога в первую команду открыта. Пожалуйста, проявляйте себя!

Кто-то из молодых останется в первой команде?