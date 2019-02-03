Кононов: «Молодые игроки должны знать: мы за ними следим»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 12’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 64’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 47’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 31’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 3’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 75’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Кононов: «Молодые игроки должны знать: мы за ними следим»

вчера, 18:10

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о сборе в турецком Белеке и ответил на другие вопросы клубной пресс-службы.

В чем отличия этого сбора от двух предыдущих?

Он направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу.

Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники. 

Изначально планировалось провести три товарищеских встречи, но в последний момент добавилась еще одна: 6 февраля «Спартак» сыграет с «Актобе» из Казахстана. Для чего вам этот дополнительный спарринг?

Дело в том, что у нас есть большая группа молодых игроков. И мне важно посмотреть, как эти ребята закрепили тот материал, над которым мы работали два сбора. Для этого нужно дать им больше игрового времени, чем они получали в Дубае и Катаре. Кроме того, в Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока — Полубояринов и Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя.

Молодые игроки должны знать: мы за ними следим и желаем, чтобы они развивались. Дорога в первую команду открыта. Пожалуйста, проявляйте себя!

Кто-то из молодых останется в первой команде?

Планирую оставить Игнатова, Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 22:48
"Осторожно с лайками" добавил Кононов
Absinthe3
Absinthe3
   298 / 815
вчера в 21:35
Просто Кононов - не тренер. Как и Гончаренко
RIR68
RIR68
   39 / 815
вчера в 21:26
запугивает)
Abverin
Abverin
   245 / 815
вчера в 20:34
В спартаке все следят друг за другом, одни боятся ЖигО, другие лайканья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 815
вчера в 19:39
Игнатов до неприличия хорош на поле для своего возраста...наверно через год-полтора выручат за него не меньше чем за Промеса....
Мелкадзе уже готов к основе...думаю Кононов сделает ставку на его связке с Ханни,которую все так превозносят...может и не напрасно...))

Ещё недавно это была команда с основой "кому за 30".....Глушаков,Самедов,Ребров,Комбаров,Попов,Ещенко,Боккетти,Попов,Адриано....
...да на вскидку глянул состав весеннего матча с Динамо...самый молодой Зобнин...которому 25-й год....
А теперь целая плеяда "молодых-да ранних" добротного уровня...
Рассказов,Ломовицкий,Мелкадзе,Игнатов,Прошляков,Полубояринов и пр...
Не смотря на критиков "гибкого" Кононова - многое он делает правильно...и работа с молодёжью - несомненно большой плюс....
blitz
blitz
   184 / 815
вчера в 19:30
Олег верим!
viv
viv
   54 / 815
вчера в 19:15
Жано Ананидзе то же знал что за ним следят...поэтому прятался в туалете....
Т34
Т34
   9 / 815
вчера в 19:09
Байкал-38, вот то, что ты тут сейчас пишешь, это действительно мерзко. И это самое настоящее, неприкрытое хамство.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   217 / 815
вчера в 19:07
Кононов, молодым игрокам не интересно, что за ними следит физрук с 4-го места ЛЕ да еще с антирекордом!
Байкал-38
Байкал-38
   105 / 815
вчера в 18:33
Вообще то молодые игроки в первую очередь должны знать, что надо пройти через раскрепощения баней ( сам Глушаков раскрыл тайну), так, что распечатанные игроки потом к Кононову. Вот только зачем об этом рассказывать? Мерзко!
EAGuar As
EAGuar As
   31 / 815
вчера в 18:23
Большой брат за всем следит .
STVA 1
STVA 1
   103 / 815
вчера в 18:20
Им надо играть.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 815
вчера в 18:18
Глушаков: Молодые игроки должны знать: я за ними из бани слежу. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 815
вчера в 18:18
Олег дело говорит и делает,а вот у физрученко безсвязная болтовня
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