Моуриньо прилетел на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

сегодня, 17:18

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо прилетел в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА . Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» стал приглашенным звездным гостем, который проведет стартовое вбрасывание перед началом этого поединка.