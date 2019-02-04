Моуриньо прилетел на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 29’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 25’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 25’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Моуриньо прилетел на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

сегодня, 17:18

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо прилетел в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» стал приглашенным звездным гостем, который проведет стартовое вбрасывание перед началом этого поединка.

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Все комментарии
kastites
kastites
   217 / 801
сегодня в 20:14
На СКА прилетел
LOpp
LOpp
   7 / 801
сегодня в 19:09
Из-за этого хоккея весь город стоит, до дома все не доеду(((
LOpp
LOpp ответил YNWA
   7 / 801
сегодня в 19:08
газпром пиарит свой неликвид Ска.
mihaluch
mihaluch
   159 / 801
сегодня в 18:51
Потренировал в футболе, пора тренировать хоккеистов.
barcamilan
barcamilan
   330 / 801
сегодня в 18:26
маур на матче СКА- Авангард, умора...
parallels
parallels
   4 / 801
сегодня в 17:44
просто в португалии очень популярен хоккей. сейчас там межсезонье, игры не проводятся - вот он и помчал в балашиху. ну, как версия 😄
NAZAR 007
NAZAR 007
   89 / 801
сегодня в 17:42
Всех болел с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
FERIS
FERIS
   36 / 801
сегодня в 17:42
Неустойку урвал с боссов МЮ теперь можно и потусить)
Шишанутый
Шишанутый
   54 / 801
сегодня в 17:39
Интересно сколько ему запалатили?
berda2003
berda2003
   660 / 801
сегодня в 17:35
классный чувак Жозе… потусить, хлебом не корми...
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил YNWA
   112 / 801
сегодня в 17:23
Что за клоунада?
да ему в футболе все дали от ворот поворот, он решил в хоккей тренером податься
YNWA
YNWA
   670 / 801
сегодня в 17:20
Что за клоунада?
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