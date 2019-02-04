Моуриньо прилетел на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо прилетел в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» стал приглашенным звездным гостем, который проведет стартовое вбрасывание перед началом этого поединка.
И ещё немного фотографий #SpecialOne на «Арене Балашиха» 📷 #МощныйМатч https://t.co/52PPIFYrRk pic.twitter.com/PeSoLwa9Zc— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015