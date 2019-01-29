Кубок – «Спартаку»!

вчера, 22:58

После трех безответных мячей в ворота «Зенита» «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0 и выиграл Кубок «Матч Премьер». «Соккер.ру» делится наблюдениями.

«Спартак» выиграл хорошее настроение

«Спартак» выиграл 17-килограммовый трофей, но в поздравлениях рассыпаться не приходится: турнир тренировочный, команды играли под нагрузками, то есть со стороны даже невозможно сказать, находились ли соперники в равных условиях готовности, или разницу делали физические нагрузки. Одним словом, главное завоевание «Спартака» - это даже не сам Кубок «Матч Премьер», а хорошее настроение и некое понимание правильности выбранного курса. Олег Кононов еще перед турниром в Катаре говорил о желании выиграть, поэтому не исключено, что «Спартак» даже определенным образом корректировал подготовку, чтобы быть свежее оппонентов. Правильно это или неправильно, и как скажется на готовности к сезону – покажет время, но Олег Кононов, кажется, решил превратить Кубок «Матч Премьер» в большой тимбилдинг, а без победы в такой затее действительно мало смысла.

Айртон шустрый

Напомню, «Локомотиву» для победы в турнире необходимо было обыгрывать «Спартак» в основное время, но железнодорожники пропустили уже на 40 секунде от крайнего защитника Айртона. Зе Луиш вывел бразильца на ударную позицию, тот пробил с правой ноги в ближний угол ворот соотечественника Гильерме, а потом головой добил мяч в ворота после сэйва Маринато. К Айртону мы пока только присматриваемся, но первые наблюдения оптимистичны. Бразилец действительно очень шустрый и техничный, ускоряется даже с места, если не видит адресатов для передач и хорошо тащит мяч вперед на дриблинге.

Первый тайм Айртон отыграл слева, после перерыва перешел на правую бровку, продемонстрировав свою универсальность. Важно, что бразилец играет с поднятой головой, старается избегать авантюр и действовать умно. Он хорош при игре один в один, а позиционную работу предстоит оценить на дистанции, но скорость и здоровье выступят помощниками: Айртон может компенсировать за счет этих качеств даже допущенные просчеты в выборе позиции.

«Локомотив» провалился в центральной зоне

Юрий Семин перед игрой говорил о желании победить, но «Локомотив» был так далек от победы, что умудрился разгромно проиграть. И Юрий Павлович за такое по головке не погладит, тем более допущенные «Локомотивом» ошибки были однотипны, систематичны и происходили в одной зоне. Железнодорожники тяжело входили в игру, пропустили, но потом перехватили инициативу и играли на чужой половине поля, прессуя «Спартак» угловыми. «Локо» неплохо двигался на подступах к штрафной площади Селихова, двигал мяч с фланга на фланг и искал возможности для проникновения, но что касается действий центральных защитников и центральных хавбеков, то здесь полный провал.

Каждая встречная атака «Спартака» оборачивалась крахом, опорная зона была перманентно оторвана от защитников, те, в свою очередь, не успевали встречать оппонентов, как в случае с голом Ломовицкого. Кто бы ни играл у «Локомотива» на ответственных позициях, получалось одинаково плохо. В защите поработали две пары: Чорлука-Кверквелия и Кверквелия-Хеведес. В центре поля начинали Крыховяк и Баринов, а заканчивали Денисов и Тарасов. Сложилось ощущение, будто футболисты «Локомотива» готовятся отдельными группами: у атакующих футболистов сейчас спад нагрузок, поэтому они выглядели свежее, у центребеков и центрхавов – напротив, пик, поэтому они уставшие и рассредоточенные.

50% футбола Кононова

Олег Кононов похвалил свою команду и на радостях признался, что «Спартак» уже на 50% играет в тот футбол, который он хочет видеть. Статус матчей может быть любым, но «красно-белые» действительно совершили стилистический разворот, этот «Спартак» мало чем напоминает команду позднего Карреры, когда крайние защитники не переходили центр поля, а вингеры были намертво привязаны к бровкам. Возможно, все эти стеночки-пяточки-забегания не принесут «красно-белым» результата, без которого любая игра – лишь красивая декорация ужасного спектакля, но трудно отрицать очевидное: тренерский штаб Кононова проделал огромную работу, чтобы перевести «Спартак» на рельсы комбинационного футбола, и этот процесс, по словам самого тренера, сейчас примерно на середине.

Главные принципы игры «Спартака» - игра в короткий и средний пас, а также агрессивный высокий прессинг после потерь на чужой половине поля. Но при этом нравится, что команда Кононова не зацикливается на себе и может сыграть от соперника, если это диктуется ходом встречи. Так было и против «Локомотива», где «красно-белые» уступили территориальное преимущество, зато получили в свое распоряжение пространство и возможность атаковать на скорости. Даже Педро Роша, самый критикуемый и непонятный футболист «Спартака», на этот раз проявил себя со знаком «плюс»: мог забить сам, но мяч после удара головой немного разминулся со створом, зато после этого Педро отдал две результативные передачи на Зе Луиша, который присоединился к гильдии лучших бомбардиров турнира. В нее вошли спартаковцы Денис Глушаков и Луис Адриано, Денис Терентьев из «Зенита» и ростовчанин Видар Кьяртанссон. Каждый забил по два гола. А кубок достался «Спартаку».