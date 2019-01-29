Кубок – «Спартаку»!

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 20’ Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 1’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Кубок – «Спартаку»!

вчера, 22:58

После трех безответных мячей в ворота «Зенита» «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0 и выиграл Кубок «Матч Премьер». «Соккер.ру» делится наблюдениями.

«Спартак» выиграл хорошее настроение

«Спартак» выиграл 17-килограммовый трофей, но в поздравлениях рассыпаться не приходится: турнир тренировочный, команды играли под нагрузками, то есть со стороны даже невозможно сказать, находились ли соперники в равных условиях готовности, или разницу делали физические нагрузки. Одним словом, главное завоевание «Спартака» - это даже не сам Кубок «Матч Премьер», а хорошее настроение и некое понимание правильности выбранного курса. Олег Кононов еще перед турниром в Катаре говорил о желании выиграть, поэтому не исключено, что «Спартак» даже определенным образом корректировал подготовку, чтобы быть свежее оппонентов. Правильно это или неправильно, и как скажется на готовности к сезону – покажет время, но Олег Кононов, кажется, решил превратить Кубок «Матч Премьер» в большой тимбилдинг, а без победы в такой затее действительно мало смысла. 

Айртон шустрый

Напомню, «Локомотиву» для победы в турнире необходимо было обыгрывать «Спартак» в основное время, но железнодорожники пропустили уже на 40 секунде от крайнего защитника Айртона. Зе Луиш вывел бразильца на ударную позицию, тот пробил с правой ноги в ближний угол ворот соотечественника Гильерме, а потом головой добил мяч в ворота после сэйва Маринато. К Айртону мы пока только присматриваемся, но первые наблюдения оптимистичны. Бразилец действительно очень шустрый и техничный, ускоряется даже с места, если не видит адресатов для передач и хорошо тащит мяч вперед на дриблинге. 

Первый тайм Айртон отыграл слева, после перерыва перешел на правую бровку, продемонстрировав свою универсальность. Важно, что бразилец играет с поднятой головой, старается избегать авантюр и действовать умно. Он хорош при игре один в один, а позиционную работу предстоит оценить на дистанции, но скорость и здоровье выступят помощниками: Айртон может компенсировать за счет этих качеств даже допущенные просчеты в выборе позиции.

«Локомотив» провалился в центральной зоне

Юрий Семин перед игрой говорил о желании победить, но «Локомотив» был так далек от победы, что умудрился разгромно проиграть. И Юрий Павлович за такое по головке не погладит, тем более допущенные «Локомотивом» ошибки были однотипны, систематичны и происходили в одной зоне. Железнодорожники тяжело входили в игру, пропустили, но потом перехватили инициативу и играли на чужой половине поля, прессуя «Спартак» угловыми. «Локо» неплохо двигался на подступах к штрафной площади Селихова, двигал мяч с фланга на фланг и искал возможности для проникновения, но что касается действий центральных защитников и центральных хавбеков, то здесь полный провал. 

Каждая встречная атака «Спартака» оборачивалась крахом, опорная зона была перманентно оторвана от защитников, те, в свою очередь, не успевали встречать оппонентов, как в случае с голом Ломовицкого. Кто бы ни играл у «Локомотива» на ответственных позициях, получалось одинаково плохо. В защите поработали две пары: Чорлука-Кверквелия и Кверквелия-Хеведес. В центре поля начинали Крыховяк и Баринов, а заканчивали Денисов и Тарасов. Сложилось ощущение, будто футболисты «Локомотива» готовятся отдельными группами: у атакующих футболистов сейчас спад нагрузок, поэтому они выглядели свежее, у центребеков и центрхавов – напротив, пик, поэтому они уставшие и рассредоточенные. 

50% футбола Кононова

Олег Кононов похвалил свою команду и на радостях признался, что «Спартак» уже на 50% играет в тот футбол, который он хочет видеть. Статус матчей может быть любым, но «красно-белые» действительно совершили стилистический разворот, этот «Спартак» мало чем напоминает команду позднего Карреры, когда крайние защитники не переходили центр поля, а вингеры были намертво привязаны к бровкам. Возможно, все эти стеночки-пяточки-забегания не принесут «красно-белым» результата, без которого любая игра – лишь красивая декорация ужасного спектакля, но трудно отрицать очевидное: тренерский штаб Кононова проделал огромную работу, чтобы перевести «Спартак» на рельсы комбинационного футбола, и этот процесс, по словам самого тренера, сейчас примерно на середине. 

Главные принципы игры «Спартака» - игра в короткий и средний пас, а также агрессивный высокий прессинг после потерь на чужой половине поля. Но при этом нравится, что команда Кононова не зацикливается на себе и может сыграть от соперника, если это диктуется ходом встречи. Так было и против «Локомотива», где «красно-белые» уступили территориальное преимущество, зато получили в свое распоряжение пространство и возможность атаковать на скорости. Даже Педро Роша, самый критикуемый и непонятный футболист «Спартака», на этот раз проявил себя со знаком «плюс»: мог забить сам, но мяч после удара головой немного разминулся со створом, зато после этого Педро отдал две результативные передачи на Зе Луиша, который присоединился к гильдии лучших бомбардиров турнира. В нее вошли спартаковцы Денис Глушаков и Луис Адриано, Денис Терентьев из «Зенита» и ростовчанин Видар Кьяртанссон. Каждый забил по два гола. А кубок достался «Спартаку».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   97 / 782
вчера в 23:14
Подарили игрушечный кубок спартаку, что бы пустой музей Федуна хоть чем-то заполнить.
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