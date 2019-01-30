Дзюба, Тарасов и Жирков поддержали Кокорина, который находится в СИЗО

Игроки «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в Инстаграме опубликовали фотографии в поддержку форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.
#СвободуКокорину #Сашамыстобой
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)
#Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 🙌Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам 👪которым без них очень не легко . #свободукокорину
Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)