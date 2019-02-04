«Рубин» и Кудряшов заключили мировое соглашение

Сообщается, что «Рубин» достиг договоренности с защитником Федором Кудряшовым о заключении мирового соглашения.
Напомним, что недавно футболист подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате. После игрок расторг контракт с «Рубином» и перешёл в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Отмечается, что клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Кудряшов пошёл навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы и забрал своё заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкции в виде запрета на регистрацию новичков.