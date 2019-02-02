Ребров отправился на сборы со «Спартаком»

сегодня, 10:34

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня московская команда отправилась в турецкий город Белек на третий сбор для подготовки к возобновлению сезона.



Из Москвы летят 30 игроков:

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.



Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.