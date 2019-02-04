Пеллегрини: «Хочу помочь „Манчестер Сити“, обыграв „Ливерпуль“»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в АПЛ .

Если мы обыграем «Ливерпуль», то, безусловно, я буду очень рад. В первую очередь я буду рад за свою нынешнюю команду, ну а также я буду счастлив помочь «Манчестер Сити», ведь я болею за эту команду.