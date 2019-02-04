Пеллегрини: «Хочу помочь „Манчестер Сити“, обыграв „Ливерпуль“»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в АПЛ.
Если мы обыграем «Ливерпуль», то, безусловно, я буду очень рад. В первую очередь я буду рад за свою нынешнюю команду, ну а также я буду счастлив помочь «Манчестер Сити», ведь я болею за эту команду.
Напомним, что вчера «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом».
Свою же клубную легенду поливать?)
Свою же клубную легенду поливать?)
Продолжай веселить соккерчан.
«Ливерпуль» продолжит оставаться главным неудачником АПЛ, считает блогер «Соккер.ру» DXTK.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1060571/klopp-yurgen-liverpul
https://pp.userapi.com/c847220/v847220674/199818/2S1SJbVJE_g.jpg
Продолжай веселить соккерчан.
«Ливерпуль» продолжит оставаться главным неудачником АПЛ, считает блогер «Соккер.ру» DXTK.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1060571/klopp-yurgen-liverpul
https://pp.userapi.com/c847220/v847220674/199818/2S1SJbVJE_g.jpg
Бред какой то) ставлю на 1:3 в пользу Ливера.
Бред какой то) ставлю на 1:3 в пользу Ливера.
Где логика?
Ах да, у тебя же её нет и не было.
Где логика?
Ах да, у тебя же её нет и не было.
Даже из коментария следует до сих пор живет прошлым когда только с шейховским проектом смог чего-то добиться в АПЛ, с ВХ лишь позориться доказывая свой уровень.
Даже из коментария следует до сих пор живет прошлым когда только с шейховским проектом смог чего-то добиться в АПЛ, с ВХ лишь позориться доказывая свой уровень.
Забыл как он унизил в двухматчевой серии "смертоносную" Баварию с вашим каталонским "гением"?)
https://www.youtube.com/watch?v=dTsEhtE6QTo
https://www.youtube.com/watch?v=btu4tTC-sow
Забыл как он унизил в двухматчевой серии "смертоносную" Баварию с вашим каталонским "гением"?)
Мануэль Уан Лав!
Мануэль Уан Лав!