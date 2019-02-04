Президент «Наполи» обратился к болельщикам

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сделал публичное обращение к болельщикам своего клуба.

Вы все хотите знать, что произойдет с Гамшиком, но мы не будем сейчас говорить о нем. Нечего сказать. Когда придет время, через несколько дней мы все расскажем о том, что случилось с нашим капитаном.

Я разочарован тем, что фанаты думают только о Скудетто, а не о том, чтобы поддерживать свою команду.

Все должны были быть на стадионе во время матча с «Сампдорией». Цены на билеты низкие, а стадион должен быть заполнен.

«Милан» и «Интер» не блистают своей игрой, но они зарабатывают по 5 млн евро за домашний матч, а мы даже не можем собрать и 3 млн.

Нельзя выдавить кровь из камня. Последние три года я в убытке. Это должно закрыть рот тем людям, которые говорят, что я зарабатываю на футболе.