Квальярелла: «В чем мой секрет? Работать со всей серьезностью»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал свой вызов в сборную Италии.

В чем мой секрет? Работать со всей серьезностью. Я благодарен Манчини за эту возможность. Получить вызов в сборную Италии в 36 лет - это большое удовлетворение.