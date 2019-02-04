Мбаппе: «Неймар? Спросите у Вальверде, трудно ли ему играть без Месси»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после поражения от «Лиона» (1:2) отметил важность для команды форварда Неймара, который из-за травмы ноги пропустит примерно 10 недель.

Спросите у Вальверде, трудно ли играть без Месси, спросите у Аллегри, трудно ли играть без Роналду. Конечно, без Неймара тяжело. Но такова реальность, и нам надо это принять.

В прошлом сезоне уже была похожая ситуация с травмой Неймара, было бы хорошо не наступить на те же грабли. В противном случае будет ясно, что мы не извлекли никаких уроков.