Де Лаурентис: «Я сказал Гамшику, что Неаполь - это его дом»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможный трансфер полузащитника Марека Гамшика в китайский клуб.

Гамшик был с нами 11 лет. В прошлом году он сказал, что хочет уехать в Китай, но мои требования были высокими. После смены тренера мы начали пробовать различные схемы.

Я был счастлив, что он остался. Мы все видели, как Анчелотти использовал всех футболистов в команде.

Теперь Гамшик просит уйти, когда у нас достаточно игроков в полузащите. Его уход не доставил бы нам проблем, именно поэтому Анчелотти дал свое одобрение. Но по сумме трансфера мы пока не можем договориться, поэтому посмотрим, что произойдет.

Я сказал Мареку, что Неаполь - это его дом. Мы будем рады его видеть, если он захочет вернуться. Он - прекрасная часть нашей истории!