Вальверде: «Всё просто – мы должны забивать „Реалу“ в ответной игре»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после первого домашнего матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:1).

Лео [Месси] в порядке. Мы просто предпочитаем не рисковать в это время сезона. Он испытывал определённый дискомфорт, и мы решили, что это [оставить Месси в запасе] к лучшему.

Это был серьёзный тест для Малкома, потому что это был особенный матч. Но Малком очень хорошо взаимодействовал со своими партнёрами.

Всё просто – в ответной игре нам нужно забивать. Интрига сохраняется.