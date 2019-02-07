Тренер «Актобе»: «Почетно сыграть вничью со „Спартаком“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 2:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 2.55 2.95 2.9
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 59’ Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Тренер «Актобе»: «Почетно сыграть вничью со „Спартаком“»

сегодня, 00:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб АктобеАктобеМатч завершен

Главный тренер «Актобе» Александр Седнев подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (2:2).

Я очень рад и благодарен организаторам наших сборов, и, конечно же, московскому «Спартаку» за то, что нас рассмотрели в качестве возможного спарринг-партнера. Для нас это очень хорошая школа. Мне бы очень хотелось, чтобы наши футболисты прочувствовали скоростной футбол, что называется, изнутри. Потому что соперник очень мастеровитый.

Да, нам было непросто. Но мы рассматривали этот матч как один из этапов нашей подготовки. Я бы не стал заострять внимание на результате, хотя, конечно, достаточно почетно сыграть вничью с таким соперником. В большей степени для нас каждый матч — пища для размышления: куда мы движемся и что нам нужно сделать в дальнейшем.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   35 / 771
сегодня в 01:15
И вам спасибо, хорошо сыграли, жалко что Мельгарехо травмировался, надо было поаккуратней все же.
1 команда
1 команда
   92 / 771
сегодня в 01:12
Могли бы и выиграть у обладателя семинолия ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил piercman
   11 / 771
сегодня в 01:00
17 марта приедете нам чемпионский корридор делать ,ну и за очередной трешкой
Jum13
Jum13
   13 / 771
сегодня в 00:58
Пффф - а как Марибор гордится!
piercman
piercman
   435 / 771
сегодня в 00:51
как же позорно отскочил спартак от третьего состава клуба из третьей сотни!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 771
сегодня в 00:27
Спасибо за добрые и верные слова,удачи
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