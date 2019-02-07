Тренер «Актобе»: «Почетно сыграть вничью со „Спартаком“»

Главный тренер «Актобе» Александр Седнев подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (2:2).

Я очень рад и благодарен организаторам наших сборов, и, конечно же, московскому «Спартаку» за то, что нас рассмотрели в качестве возможного спарринг-партнера. Для нас это очень хорошая школа. Мне бы очень хотелось, чтобы наши футболисты прочувствовали скоростной футбол, что называется, изнутри. Потому что соперник очень мастеровитый.

Да, нам было непросто. Но мы рассматривали этот матч как один из этапов нашей подготовки. Я бы не стал заострять внимание на результате, хотя, конечно, достаточно почетно сыграть вничью с таким соперником. В большей степени для нас каждый матч — пища для размышления: куда мы движемся и что нам нужно сделать в дальнейшем.