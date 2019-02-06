Дикань: «Кокорина и Мамаева уже наказали, хватит»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Дикань прокомментировал продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева еще на два месяца.

Дело Кокорина и Мамаева искусственно затягивают. Их уже наказали, хватит. По-моему, это слишком суровое наказание. Я лично знаю Пашу с лучшей стороны, о Саше слышал много хорошего как о человеке и спортсмене.

Каково им будет возвращаться в футбол после полугода в СИЗО, если их освободят через два месяца? Они сильные ребята, так что смогут вернуться. Они соскучатся по футболу. Набрать физическую форму не столь сложно.