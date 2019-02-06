Дикань: «Кокорина и Мамаева уже наказали, хватит»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Дикань прокомментировал продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева еще на два месяца.
Дело Кокорина и Мамаева искусственно затягивают. Их уже наказали, хватит. По-моему, это слишком суровое наказание. Я лично знаю Пашу с лучшей стороны, о Саше слышал много хорошего как о человеке и спортсмене.
Каково им будет возвращаться в футбол после полугода в СИЗО, если их освободят через два месяца? Они сильные ребята, так что смогут вернуться. Они соскучатся по футболу. Набрать физическую форму не столь сложно.
а так по сути сидят отдыхают,
а по сути им нужно впоять реальный срок лет на 5.
а то зажрались и нифига не поняли, еще после вылета с евро когда они в монако бухали шампузика на 200к евро.
выйдут и дальше будут себя так вести ибо заявление какоши что все бараны эт такое.
а так по сути сидят отдыхают,
а по сути им нужно впоять реальный срок лет на 5.
а то зажрались и нифига не поняли, еще после вылета с евро когда они в монако бухали шампузика на 200к евро.
выйдут и дальше будут себя так вести ибо заявление какоши что все бараны эт такое.
Надеюсь единицы
Надеюсь единицы